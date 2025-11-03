Трамп: США наразі не планують передавати Україні ракети Tomahawk

Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп повідомив, що наразі його адміністрація не планує передавати Україні ракети великої дальності Tomahawk.

Про це він сказав під час розмови з журналістами трансляцію якої оприлюднив Білий дім.

На запитання про можливість надання Україні ракет Tomahawk Дональд Трамп відповів: «Ні, принаймні зараз». Водночас він не виключив, що може «змінити рішення» у майбутньому.

Під час розмови президенту також поставили запитання про те, що може стати «останньою краплею» для російського президента Володимира Путіна у війні проти України.

— Останньої краплі не буде. Іноді сторонам треба дати воювати. І вони воюють. Для Путіна це важка війна. Він втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Але і для України бойові дії є важкими, — сказав Дональд Трамп.

Слід зазначити, що Пентагон дав дозвіл на передачу Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk. Там дійшли висновку, що передача ракет Україні не зашкодить американським арсеналам. Проте президент США Дональд Трамп під впливом Росії вирішив поки що не схвалювати це рішення.

Попри це, нагадаємо, джерела телеканалу стверджують, що Вашингтон не повністю відмовився від ідеї постачання ракет. Адміністрація підготувала план швидкої передачі Tomahawk Україні, якщо Трамп змінить рішення.

Водночас американські військові досі опрацьовують технічні та навчальні питання: зокрема, як саме Україна зможе запускати ці ракети. Tomahawk зазвичай запускають із кораблів або підводних човнів, однак ураховуючи стан українського флоту, їх, імовірно, розміщуватимуть на наземних пускових установках, які можуть надати США.