CNN: Пентагон дозволив постачання Україні ракет Tomahawk, проте Трамп поки що відмовився

Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Пентагон дав дозвіл на передачу Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk, проте президент США Дональд Трамп під впливом Росії вирішив поки що не схвалювати це рішення.

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.

За даними телеканалу, у Пентагоні дійшли висновку, що передача ракет Україні не зашкодить американським арсеналам. Об’єднаний комітет начальників штабів на початку жовтня поінформував Білий дім про це безпосередньо перед зустріччю Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Український президент тоді наполягав на наданні цих ракет.

Але під час зустрічі Дональд Трамп приватно заявив Володимиру Зеленському, що не підтримає передачу Tomahawk. За інформацією CNN, на це рішення вплинула телефонна розмова з президентом Росії Володимиром Путіним. Він нібито застеріг Трампа, що такі ракети можуть досягати великих російських міст, зокрема Москви та Санкт-Петербурга, а це «зашкодить відносинам між США і Росією».

Попри це, нагадаємо, джерела телеканалу стверджують, що Вашингтон не повністю відмовився від ідеї постачання ракет. Адміністрація підготувала план швидкої передачі Tomahawk Україні, якщо Трамп змінить рішення.

Водночас американські військові досі опрацьовують технічні та навчальні питання: зокрема, як саме Україна зможе запускати ці ракети. Tomahawk зазвичай запускають із кораблів або підводних човнів, однак ураховуючи стан українського флоту, їх, імовірно, розміщуватимуть на наземних пускових установках, які можуть надати США.

Нагадаємо, Дональд Трамп доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї.