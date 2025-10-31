  • пʼятниця

    31 жовтня, 2025

  • 11°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 31 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 11° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

CNN: Пентагон дозволив постачання Україні ракет Tomahawk, проте Трамп поки що відмовився

Дональд Трамп. Фото: Getty ImagesДональд Трамп. Фото: Getty Images

Пентагон дав дозвіл на передачу Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk, проте президент США Дональд Трамп під впливом Росії вирішив поки що не схвалювати це рішення.

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.

За даними телеканалу, у Пентагоні дійшли висновку, що передача ракет Україні не зашкодить американським арсеналам. Об’єднаний комітет начальників штабів на початку жовтня поінформував Білий дім про це безпосередньо перед зустріччю Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Український президент тоді наполягав на наданні цих ракет.

Реклама

Але під час зустрічі Дональд Трамп приватно заявив Володимиру Зеленському, що не підтримає передачу Tomahawk. За інформацією CNN, на це рішення вплинула телефонна розмова з президентом Росії Володимиром Путіним. Він нібито застеріг Трампа, що такі ракети можуть досягати великих російських міст, зокрема Москви та Санкт-Петербурга, а це «зашкодить відносинам між США і Росією».

Попри це, нагадаємо, джерела телеканалу стверджують, що Вашингтон не повністю відмовився від ідеї постачання ракет. Адміністрація підготувала план швидкої передачі Tomahawk Україні, якщо Трамп змінить рішення.

Водночас американські військові досі опрацьовують технічні та навчальні питання: зокрема, як саме Україна зможе запускати ці ракети. Tomahawk зазвичай запускають із кораблів або підводних човнів, однак ураховуючи стан українського флоту, їх, імовірно, розміщуватимуть на наземних пускових установках, які можуть надати США.

Нагадаємо, Дональд Трамп доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї.

Останні новини про: Війна в Україні

«Та залюбки», — Зеленський прокоментував бажання Путіна приїхати у Покровськ
Медик «під вогнем»: як боєць із позивним Майк рятує життя побратимів
Україна встановила адреси та готує список 339 дітей, викрадених Росією
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині відновили вже 44% пошкоджених або зруйнованих об’єктів

Ірина Олехнович
новини

«Ми під пильним наглядом партнерів», — Капацина закликав депутатів підтримати нову структуру мерії Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

Міськрада Миколаєва затвердила щомісячну виплату вчителям за роботу в умовах війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Цифрова колекція музею»: у Миколаєві оцифрували вже 329 картин ХХ століття

Ірина Олехнович
новини

Депутат Береза запропонував перезавантажити депутатські комісії міськради Миколаєва

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Україна встановила адреси та готує список 339 дітей, викрадених Росією
Медик «під вогнем»: як боєць із позивним Майк рятує життя побратимів
«Та залюбки», — Зеленський прокоментував бажання Путіна приїхати у Покровськ

Додаткова година освітлення може обійтись бюджету Миколаєва у майже ₴10 млн, — ДЖКГ

«Цифрова колекція музею»: у Миколаєві оцифрували вже 329 картин ХХ століття

8 годин тому

З Грузії до України повернули дітей, яких росіяни викрали з інтернату на Миколаївщині

Головне сьогодні