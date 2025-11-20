Мінрозвитку звільнило керівництво Адміністрації морських портів України

Порт на території Миколаєва, жовтень 2020 року, архівне фото «МикВісті»

Міністерство розвитку громад та територій розпочало планове оновлення системи управління державними підприємствами, що працюють у сфері морського та внутрішнього водного транспорту.

Про це пресслужба міністерства повідомила у Телеграмі. У межах цих вже звільнили керівництво Українського Дунайського пароплавства (УДП) та Адміністрації морських портів України (АМПУ).

У дописі Мінрозвитку йдеться, що рішення про відставку керівника ПрАТ «Українське Дунайське пароплавства» вже підтримала новостворена наглядова рада підприємства. Наразі триває відкритий та прозорий конкурс на посаду нового очільника. Паралельно Міністерство ініціює формування наглядової ради й в АМПУ.

У відомстві підкреслюють, що подібні управлінські зміни планують провести й в інших секторах транспортної галузі — зокрема, у сфері залізничних, автомобільних та авіаперевезень.

