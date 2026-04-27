У Північній Кореї відкрили музей із захопленою в Україні технікою

У Північній Кореї відкрили Меморіальний музей бойових подвигів закордонних військових операцій. Експозиція включає захоплену в Україні техніку, зокрема танки Leopard 2A4 та M1A1 Abrams, БМП Marder, бронемашини AMX-10RC, VAB та Kirpi.

Про це написав Мілітарний.

На церемонії були присутні Верховний керівник Північної Кореї Кім Чен Ин та міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов. Комплекс присвячений участі військ КНДР у боях у Курській області.

«Перші звістки про участь армії КНДР у війні проти України з’явилися в жовтні 2024 року. Головне управління розвідки Міністерства Оборони України та розвідка Південної Кореї повідомили про перекидання перших 1500 солдатів до Росії, яких згодом спрямували до Курської області», — повідомляє Мілітарний.

Росія офіційно визнала участь підрозділів КНДР у квітні 2025 року. За даними розвідок, на початку 2025 року контингент налічував 12 000 осіб, включно зі спецпідрозділом «Штормовий корпус».

Раніше повідомлялось, що військовослужбовці Північної Кореї продовжують брати участь у війні Росії проти України та допомагають завдавати артилерійських ударів по українських прикордонних громадах.

