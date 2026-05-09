 Новим прем'єр-міністром Угорщини офіційно став Петер Мадяр

Новим прем’єр-міністром Угорщини офіційно став Петер Мадяр

Петер Мадяр перед установчим засіданням парламенту, на якому його проголосили новим прем'єр-міністром. Фото: X / Magyar Péter

В Угорщині відбулося установче засідання нового парламенту, на якому новообрані депутати склали присягу й обрали Петера Мадяра — лідера партії «Тиса», яка перемогла на виборах — прем’єр-міністром. Тепер офіційно в країні змінився уряд.

Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту, пишуть Telex та 444.

Перед голосуванням за Петера Мадяра присяги склали новообрані депутати — «Тиса» отримала абсолютну більшість місць.

Самого ж Петера Мадяра обрали прем’єром 140 голосами «за» та 54 голосами «проти», ще 1 депутат утримався. Після голосування в парламенті пролунали овації, також радісними вигуками нового прем’єра вітали люди, які спостерігали за установчим засіданням з центральної площі Будапешта.

У своїй першій промові на посаді Петер Мадяр пообіцяв «не панувати», а «служити» своїй країні»

«Я служитиму доти, доки моя служба буде корисною, я робитиму це якнайкраще, доки зможу, і поки цього вимагає угорська нація. […] З вірою та любов’ю до батьківщини я працюватиму, щоб відповідати прикладу таких попередників, як Лайош Баттіані, Імре Надь чи Йожеф Антал», — сказав він.

Також новий прем’єр розкритикував колишню владу, через яку, Угорщина, мовляв, стала найкорумпованішою державою, а «половина угорців намагається прожити на 300 тисяч форинтів».

Нову спікерку парламенту обрали раніше — нею стала заступниця голови партії «Тиса» Агнеш Форстхоффер — за її призначення віддали 193 голоси «за» і 2 «проти». Під час своєї першої промови на посаді вона оголосила, що її першим кром буде повернути до будівлі парламенту прапор Європейського Союзу, який звідти прибрали ще 12 років тому.

Тим часом уже колишній прем’єр Віктор Орбан не відвідав установче засідання нового парламенту. Крім того, з його сторінки у Facebook прибрали статус «прем’єр-міністр» — тепер там написано лише «офіційна сторінка Віктора Орбана в соціальних мережах».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та партію TISZA з перемогою на парламентських виборах в Угорщині. А згодом Петер Мадяр провів пресконференцію, де розповів про ставлення до України.

