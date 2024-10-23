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«Вода буде завтра»: журналістка з Миколаєва презентувала фільм про затоплену Афанасіївку

Журналістка з Миколаєва Леся Бакалець презентувала документальний фільм «Вода буде завтра» в рамках проєкту «Лабораторія документального кіно». 

Про це повідомляють організатори проєкту — Центр розвитку незалежних медіа Media Development Foundation. 

Фільм, створений у співпраці з «МикВісті», привертає увагу до села Афанасіївка на Миколаївщині, яке постраждало через підрив Каховської ГЕС російськими військами влітку 2023 року.

Випускні роботи «Лабораторії документального кіно». Фото: Media Development FoundationВипускні роботи «Лабораторії документального кіно». Фото: Media Development Foundation

Менеджер програми Олексій Хуторний зазначив, що учасники та учасниці працювали над ідеями та зйомками впродовж чотирьох місяців, і 22 жовтня презентували п'ять документальних фільмів. 

Він підкреслив, що головною метою було не тільки створити фільми, а й навчити регіональні медіа працювати з документальним форматом, зокрема у висвітленні воєнних злочинів та нагальних тем для України.

«До нас подалися 80 команд, серед яких були професійні продакшени. Але ми хотіли навчити журналістів регіонах працювати з цим форматом, документувати воєнні злочини та вміти передавати українську тематику. Ми також переклали ці фільми англійською мовою. Можливо, деякі з них поїдуть на кінофестивалі. Будемо вірити в те, що українська журналістика буде звучати на кінофестивалях», — сказав Хуторний.

Леся Бакалець презентувала документальний фільм. Фото: Media Development FoundationЛеся Бакалець презентувала документальний фільм. Фото: Media Development Foundation

Леся Бакалець у своїй презентації підкреслила, що в той час, коли багато людей має доступ до води, мешканці Афанасіївки змушені виживати без неї.

«Станом на зараз, коли ми маємо з вами доступ до проточної води, у мешканців цього села його немає. Наша героїня Тетяна — приклад оптимізму навіть у таких умовах», — розповіла вона.

Організатори програми відзначили, що цьогоріч зробили більший акцент на менторстві. Крім того, завдяки підтримці Посольства Чехії в Україні, всі фільми отримали фінансування для виробництва.

В свою чергу, представник Посольства Якуб Левандовські підкреслив важливість показу цих фільмів у Чехії та підтримки українських медіа в умовах війни.

Учасники «Лабораторія документального кіно». Фото: Media Development FoundationУчасники «Лабораторія документального кіно». Фото: Media Development Foundation

Серед інших фільмів були представлені «Сильніша за смерть», який розповідає про дружину цивільного, загиблого в полоні; стрічка «Під тінню атома» про обстріли ядерного реактора в Харкові у 2022 році; «Непідкорений край: сповідь про буденний героїзм» про жителя Іванківа, який під час окупації рятував спадщину місцевого музею; «Уроки щастя» — історія про те, як російська агресія позбавляє українських дітей дитинства.

Нагадаємо, Леся Бакалець родом із Миколаєва. З 2004 по 2010 роки навчалася в Інституті журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка, а згодом працювала на таких медіаплатформах, як «Радіо Свобода», «5 канал», «1+1» у Києві. З 2017 по 2023 рік працювала на «Голосі Америки» у Вашингтоні. У 2023 році переїхала у Варшаву. Як уродженка Миколаєва вона добре розуміє проблеми місцевих жителів, адже її рідні вже третій рік живуть в умовах, схожих до тих, що панують в Афанасіївці. 

Дивіться також репортаж «Афанасіївка. Що змінилось за рік після затоплення села на Миколаївщині?».

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