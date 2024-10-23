«Вода буде завтра»: журналістка з Миколаєва презентувала фільм про затоплену Афанасіївку
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- Світлана Іванченко
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10:24, 23 жовтня, 2024
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Журналістка з Миколаєва Леся Бакалець презентувала документальний фільм «Вода буде завтра» в рамках проєкту «Лабораторія документального кіно».
Про це повідомляють організатори проєкту — Центр розвитку незалежних медіа Media Development Foundation.
Фільм, створений у співпраці з «МикВісті», привертає увагу до села Афанасіївка на Миколаївщині, яке постраждало через підрив Каховської ГЕС російськими військами влітку 2023 року.
Менеджер програми Олексій Хуторний зазначив, що учасники та учасниці працювали над ідеями та зйомками впродовж чотирьох місяців, і 22 жовтня презентували п'ять документальних фільмів.
Він підкреслив, що головною метою було не тільки створити фільми, а й навчити регіональні медіа працювати з документальним форматом, зокрема у висвітленні воєнних злочинів та нагальних тем для України.
«До нас подалися 80 команд, серед яких були професійні продакшени. Але ми хотіли навчити журналістів регіонах працювати з цим форматом, документувати воєнні злочини та вміти передавати українську тематику. Ми також переклали ці фільми англійською мовою. Можливо, деякі з них поїдуть на кінофестивалі. Будемо вірити в те, що українська журналістика буде звучати на кінофестивалях», — сказав Хуторний.
Леся Бакалець у своїй презентації підкреслила, що в той час, коли багато людей має доступ до води, мешканці Афанасіївки змушені виживати без неї.
«Станом на зараз, коли ми маємо з вами доступ до проточної води, у мешканців цього села його немає. Наша героїня Тетяна — приклад оптимізму навіть у таких умовах», — розповіла вона.
Організатори програми відзначили, що цьогоріч зробили більший акцент на менторстві. Крім того, завдяки підтримці Посольства Чехії в Україні, всі фільми отримали фінансування для виробництва.
В свою чергу, представник Посольства Якуб Левандовські підкреслив важливість показу цих фільмів у Чехії та підтримки українських медіа в умовах війни.
Серед інших фільмів були представлені «Сильніша за смерть», який розповідає про дружину цивільного, загиблого в полоні; стрічка «Під тінню атома» про обстріли ядерного реактора в Харкові у 2022 році; «Непідкорений край: сповідь про буденний героїзм» про жителя Іванківа, який під час окупації рятував спадщину місцевого музею; «Уроки щастя» — історія про те, як російська агресія позбавляє українських дітей дитинства.
Нагадаємо, Леся Бакалець родом із Миколаєва. З 2004 по 2010 роки навчалася в Інституті журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка, а згодом працювала на таких медіаплатформах, як «Радіо Свобода», «5 канал», «1+1» у Києві. З 2017 по 2023 рік працювала на «Голосі Америки» у Вашингтоні. У 2023 році переїхала у Варшаву. Як уродженка Миколаєва вона добре розуміє проблеми місцевих жителів, адже її рідні вже третій рік живуть в умовах, схожих до тих, що панують в Афанасіївці.
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