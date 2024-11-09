«МикВісті» потрапили на оновлену мапу рекомендованих медіа, розроблену ІМІ та ДМ

Онлайн-медіа «МикВісті, журналісти під час редакційної наради

Онлайн-медіа «МикВісті» потрапило на інтерактивну мапу рекомендованих медіа, розроблену «Детектором медіа» та «Інститутом масової інформації».

Відповідні результати третьої хвилі моніторингу опублікували в Інституті масової інформації.

У період із серпня по жовтень 2024 року експерти проаналізували 274 медіаресурси, серед яких – 182 онлайн-видання, 21 радіостанція та 71 телеканал.

Загалом на мапі наразі представлено 205 медіа з усіх регіонів України. Разом з «МикВісті» на мапу рекомендованих медіа потрапили ще сім миколаївських видань. Від Одеськох області на мапі представлено 10 рекомендованих медіа, а від Херсонської області – 5.

«Мапа формує і впроваджує на практиці нові індустріальні стандарти прозорості й відповідальності медійних ресурсів. Водночас вона створює основу для дискусій та подальших реформ у медіасфері, в тому числі законодавчих, підтримуючи постійний розвиток надійного інформаційного простору в Україні», – заявила директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк.

Медіа оцінювалися за спільною матрицею, яка містить 14 індикаторів оцінювання незалежності та репутації видань. Основні блоки критеріїв охоплюють прозорість, дотримання професійних стандартів та журналістської етики. Експерти ІМІ оцінювали онлайн-медіа, експерти ДМ – радіо і телеканали.

Система подання заявок дозволяє медіа самостійно реєструватися на участь у проєкті, що спрощує процес включення та демократизує відбір, відкриваючи двері для маленьких та нішевих ресурсів. Мапа оновлюватиметься й надалі, і наступну хвилю моніторингу заплановано на лютий 2025 року.

Нагадаємо, проєкт стартував у вересні 2023 року. На першому етапі, до мапи ввійшли 142 українських медіа, а за результатами другої хвилі – 176 медіа.