Ветеранська політика на Миколаївщині: відбулося чергове засідання платформи «Діалог влади та бізнесу»

На Миколаївщині відбулося чергове засідання платформи «Діалог влади та бізнесу». Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація

У четвер, 5 грудня, у змішаному форматі пройшла зустріч у рамках платформи «Діалог влади та бізнесу», ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Офлайн та онлайн до заходу доєдналися близько 150 осіб. Це — представники обласної влади та органів місцевого самоврядування, ветерани та члени їх родин, громадські організації, банківські установи, медичні центри тощо.

Відкриваючи роботу засідання до присутніх звернувся начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Очільник області наголосив на тому, що для нього одним із пріоритетних напрямів у роботі є взаємодія з бізнесом та ветеранська політика.

«Сьогоднішня зустріч це якраз про об'єднання. Ми створили такий майданчик, щоб всі спілкувалися одне з одним, обговорювали проблемні питання та знаходили оперативні шляхи вирішення. Дуже прошу бізнес долучатися до нашого хабу, який буде надавати послуги для ветеранської спільноти. Також шукаю активних людей, які допоможуть це розвивати. Ми формуємо запити від бізнесу зараз на навчання або перекваліфікацію й підготовку кадрів. Ми домовились з іноземними партнерами, що вони будуть навчати, перекваліфіковувати наших ветеранів, членів їх сімей, для того, щоб вони могли отримувати більше можливостей», — зазначив Віталій Кім.

На Миколаївщині відбулося чергове засідання платформи «Діалог влади та бізнесу». Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація

Власне про організацію роботи інформаційної платформи та «гарячої лінії» для військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх сімей, сімей військовополонених та загиблих Героїв розповіла радник патронатної служби начальника МОВА Неллі Яровенко. За її словами, тут вже зареєстровано 100 надавачів, які пропонують понад 140 послуг.

«На цій інформаційній платформі зробивши декілька кліків ветеран або члени його родини можуть отримати будь-яку послугу. Наприклад, фізична реабілітація та спорт, дозвілля, юридична та психологічна допомога, знижки від бізнесу тощо. Зручний та зрозумілий інтерфейс сприятиме комфортному користуванню цим ресурсом», — наголосила Неллі Яровенко.

Неллі Яровенко. Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація

Своєю чергою про програми підтримки ветеранів війни та членів їхніх родин щодо професійної адаптації та працевлаштування, які реалізуються Державною службою зайнятості доповів директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько.

«За 10 місяців послугами служби зайнятості скористалися 448 учасників бойових дій, з них працевлаштовані — 70. Отримали позитивні рішення щодо надання грантів на започаткування або розвиток власного бізнесу (планується створення 29 нових робочих місць) 4 ветерани та 11 дружин на загальну суму 6,5 млн грн», — зазначив Дмитро Оборонько.

Дмитро Оборонька. Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація

Були озвучені на зустрічі історії успішних кейсів фізичної реабілітації ветеранів війни. Ними поділився директор Центру здоров'я «Кейрфор-ю» Іван Логуш. У закладі вже більше сотні захисників та захисниць, а також людей, які постраждали від міно-вибухових травм отримали кваліфіковану спеціалізовану допомогу.

Додатково про протезування розповів керівник проєкту протезно-ортопедичного центру «АЛЬФА-БІОНІК» Олег Фідченко. Щомісяця високотехнологічними кінцівками забезпечують до 15 осіб.

Також представники банківських установ та благодійних фондів розповіли про свої напрямки діяльності.

Директор департаменту економічного розвитку та регіональної політики ОВА Олександр Корольов зазначив, що це сьомий захід від старту платформи «Діалог влади та бізнесу». Захід пройшов продуктивно й усі пропозиції будуть взяті для напрацювання у роботі задля подальшого успішного розвитку ветеранської політики на Миколаївщині.

Олександр Корольов. Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація

На Миколаївщині відбулося чергове засідання платформи «Діалог влади та бізнесу». Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація На Миколаївщині відбулося чергове засідання платформи «Діалог влади та бізнесу». Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація На Миколаївщині відбулося чергове засідання платформи «Діалог влади та бізнесу». Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація На Миколаївщині відбулося чергове засідання платформи «Діалог влади та бізнесу». Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація На Миколаївщині відбулося чергове засідання платформи «Діалог влади та бізнесу». Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація

Інформаційна платформа тут: https://veterans.digital-front.com.ua

Нагадаємо, у Миколаївській обласній військовій адміністрації (ОВА) розповіли про можливості отримання грантових коштів для підприємців малого та середнього бізнесу.