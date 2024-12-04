У Миколаївській ОВА в 2024 році виділили ₴5 млн на підтримку та розвиток місцевого бізнесу

У Миколаївській ОВА розповіли про можливості отримання грантових коштів для підприємців малого та середнього бізнесу. Фото: «МикВісті»

У Миколаївській обласній військовій адміністрації (ОВА) розповіли про можливості отримання грантових коштів для підприємців малого та середнього бізнесу.

Про це йшла мова сьогодні, 4 грудня під час бізнес-форуму «Форум фінансових можливостей 2024 в Миколаєві», пишуть «МикВісті».

Голова конкурсної комісії програми фінансової підтримки бізнесу від Миколаївської ОВА Микола Марінов підкреслив, що підтримка підприємців в умовах війни є важливим чинником для зміцнення економічної стійкості регіону.

— Обласна військова адміністрація разом з обласною радою дуже допомагають, щоб кошти з обласного бюджету виділялись на такі програми наступного року, аби ми могли більше підтримувати саме місцевий бізнес задля зміцнення економічної стійкості, — сказав Микола Марінов.

Голова конкурсної комісії програми фінансової підтримки бізнесу від Миколаївської ОВА Микола Марінов. Фото: «МикВісті»

Інна Панкул, начальниця відділу інвестиційної діяльності Миколаївської ОВА, зазначила, що у 2024 році на програму фінансової підтримки бізнесу було виділено 5 мільйонів гривень, розподілених серед 27 переможців конкурсного відбору.

— У 2023 році виділили 5 мільйонів гривень, на участь у програмі подали більше 60 заявок, а фінансову підтримку отримали 28 суб'єктів. У 2024 році також відпрацювали цю програму: знову виділили 5 мільйонів, і 27 підприємств отримали фінансову підтримку на розвиток свого бізнесу, — розповіла Інна Панкул.

начальниця відділу інвестиційної діяльності Миколаївської ОВА Інна Панкул. Фото: «МикВісті»

Інна Панкул також повідомила про умови для підприємців, які бажають подати заявку на участь у конкурсі.

— Умови досить лояльні, тому я думаю, більшість з вас зможе брати участь у конкурсі. У рамках цієї програми підприємці повинні були протягом бюджетного року або попереднього придбати основні засоби, або взяти кредит на розвиток свого бізнесу, або кредит на відбудову зруйнованих основних засобів, а також, якщо вони повернулися на Миколаївщину з інших областей, — додала Інна Панкул.

Етапи отримання фінансової допомоги:

Оголошення конкурсу;

Подача пакету документів;

Перевірка документів;

Формування переліку учасників конкурсу;

Презентація проєктів на засіданні конкурсної комісії;

Визначення переможців;

Отримання фінансової підтримки.

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Зазначається, що реалізація цього проєкту запланована і на наступний рік.

— В наступному році заплановано виділення від 5 до 7 мільйонів гривень для реалізації цієї програми. Оголошуватиметься конкурс, формується пакет документів, з яким ви можете ознайомитися на сайті обласної військової адміністрації або департаменту економічного розвитку. Також ми залучаємо регіональний фонд підтримки підприємців Миколаївської області для організаційних аспектів цього конкурсу, — підсумувала Інна Панкул.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві завершився конкурс мініпроєктів із соціального підприємництва. За результатами конкурсного відбору 8 з 18 учасників, які були зареєстровані у конкурсі здобули перемогу та отримали грант на фінансування своїх бізнес-ідей.

Нагадаємо, що у Миколаєві для підтримки та розвитку бізнесу працюють різні програми, що охоплюють як державні, так і іноземні грантові можливості. Ці програми мають на меті допомогти підприємцям з відкриттям та фінансуванням їхніх проєктів.

Зазначимо, що Миколаївський обласний центр зайнятості з 2022 року надав гранти на відкриття та розвиток бізнесу на загальну суму близько 40 мільйонів гривень.