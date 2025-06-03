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Нідерланди допомагають відновлювати водопостачання на Херсонщині

Херсонщина залучила €4 мільйони міжнародної допомоги на відновлення водопостачання. Фото: пресслужба ДСНС в Херсонській областіХерсонщина залучила €4 мільйони міжнародної допомоги на відновлення водопостачання. Фото: пресслужба ДСНС в Херсонській області

На Херсонщині продовжують реалізовувати міжнародний проєкт по відновлення систем водопостачання та водовідведення в громадах. Нідерланди виділили на це майже чотири мільйона євро. 

Про це повідомили у Херсонський ОВА. 

Основна мета — відновити критичну інфраструктуру водопостачання у чотирьох постраждалих громадах: Високопільській, Нововоронцовській, Чорнобаївській та Херсонській. 

У межах проєкту передбачається встановлення сонячних панелей для енергонезалежного живлення насосних станцій, оновлення обладнання водоканалів, а також впровадження рішень для покращення якості питної води. 

Перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій подякував партнерам за допомогу. 

— Дякуємо нашим міжнародним друзям за підтримку Херсонщини, спільними зусиллями реалізовуємо пріоритетні інфраструктурні рішення у сфері водопостачання, йдеться про відновлення матеріалів та обладнання водоканалів, заходи з поліпшення якості питної води, облаштування сталих джерел живлення водопостачання, — зазначив Дмитро Бутрій.

Зазначається, що проєкт «Реконструкція систем водопостачання Херсонщини: негайні заходи та сталі рішення» реалізується за підтримки уряду Нідерландів через програму Ukraine Partnership Facility. Над його втіленням працюють VNG International (Агентство міжнародного співробітництва Асоціації муніципалітетів Нідерландів), Асоціація операторів водопостачання в Нідерландах, Асоціація міст України та ГО «Екоклуб».

Раніше повідомлялось, що Борозенська громада на Херсонщині отримала автоцистерну для перевезення питної води від японських партнерів. Вартість техніки понад 12 мільйонів гривень.

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