Нідерланди допомагають відновлювати водопостачання на Херсонщині
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- Світлана Іванченко
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21:52, 03 червня, 2025
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На Херсонщині продовжують реалізовувати міжнародний проєкт по відновлення систем водопостачання та водовідведення в громадах. Нідерланди виділили на це майже чотири мільйона євро.
Про це повідомили у Херсонський ОВА.
Основна мета — відновити критичну інфраструктуру водопостачання у чотирьох постраждалих громадах: Високопільській, Нововоронцовській, Чорнобаївській та Херсонській.
У межах проєкту передбачається встановлення сонячних панелей для енергонезалежного живлення насосних станцій, оновлення обладнання водоканалів, а також впровадження рішень для покращення якості питної води.
Перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій подякував партнерам за допомогу.
— Дякуємо нашим міжнародним друзям за підтримку Херсонщини, спільними зусиллями реалізовуємо пріоритетні інфраструктурні рішення у сфері водопостачання, йдеться про відновлення матеріалів та обладнання водоканалів, заходи з поліпшення якості питної води, облаштування сталих джерел живлення водопостачання, — зазначив Дмитро Бутрій.
Зазначається, що проєкт «Реконструкція систем водопостачання Херсонщини: негайні заходи та сталі рішення» реалізується за підтримки уряду Нідерландів через програму Ukraine Partnership Facility. Над його втіленням працюють VNG International (Агентство міжнародного співробітництва Асоціації муніципалітетів Нідерландів), Асоціація операторів водопостачання в Нідерландах, Асоціація міст України та ГО «Екоклуб».
Раніше повідомлялось, що Борозенська громада на Херсонщині отримала автоцистерну для перевезення питної води від японських партнерів. Вартість техніки понад 12 мільйонів гривень.
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