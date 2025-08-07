У Миколаєві виконком зобов’язав «Таврію-В» облаштувати укриття в магазині на Намиві

Вхід в укриття у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради зобов’язав торгівельну мережу «Таврія-В» облаштувати укриття за адресою вулиці Лазурна, 17.

Відповідне рішення оприлюднили 6 серпня на офіційному сайті Миколаївської міської ради.

У документі йдеться про те, що під час повітряної тривоги захисна споруда має гарантувати безпеку як персоналу, так і відвідувачів закладу. Контроль за реалізацією цього рішення поклали на заступника міського голови Сергія Коренєва.

Зазначимо, відповідно до чинного законодавства, усі об’єкти, що передбачають масове перебування людей, мають бути забезпечені укриттям або мати доступ до нього у межах кількох хвилин ходи.

Раніше в коментарі «МикВісті» начальник міського управління з надзвичайних ситуацій Роман Возняк вже повідомляв, що у Миколаєві не вистачає двох тисяч укриттів, щоб забезпечити захист усього населення міста.