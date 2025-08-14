Уряд пообіцяв переселенцям та жителям прифронтових регіонів пільги на іпотеку: мінус 70% на перший внесок

Наслідки російських атак по Миколаєву 16 лютого 2025 року. Фото: «МикВісті»

Уряд обіцяє внутрішньо переміщеним особам та жителям прифронтових регіонів пільги на іпотеку за державною програмою «єОселя».

Про деталі програми повідомила прем’єр-міністра України Юлію Свириденко.

Згідно з оновленими правилами, держава обіцяє покривати 70% першого внеску на іпотеку. зазначається, що це значно зменшує фінансове навантаження на родини, які вимушено залишили свої домівки або проживають у зонах підвищеної небезпеки.

Крім того, упродовж першого року дії кредиту держава компенсуватиме 70% щомісячних платежів.

Додатково учасники програми отримають одноразову допомогу у розмірі 40 тисяч гривень для оплати супутніх витрат: від зборів і платежів до оформлення необхідних документів.

Раніше повідомлялось, що депутати Миколаївської міської ради підтримали програму компенсацій для часткового відшкодування суми початкового внеску за іпотекою, що діятиме у 2025-2027 роках.