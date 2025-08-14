Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    14 серпня, 2025

  • 30.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 14 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 30.5° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Уряд пообіцяв переселенцям та жителям прифронтових регіонів пільги на іпотеку: мінус 70% на перший внесок

Наслідки російських атак по Миколаєву 16 лютого 2025 року. Фото: «МикВісті»Наслідки російських атак по Миколаєву 16 лютого 2025 року. Фото: «МикВісті»

Уряд обіцяє внутрішньо переміщеним особам та жителям прифронтових регіонів пільги на іпотеку за державною програмою «єОселя».

Про деталі програми повідомила прем’єр-міністра України Юлію Свириденко.

Згідно з оновленими правилами, держава обіцяє покривати 70% першого внеску на іпотеку. зазначається, що це значно зменшує фінансове навантаження на родини, які вимушено залишили свої домівки або проживають у зонах підвищеної небезпеки.

Крім того, упродовж першого року дії кредиту держава компенсуватиме 70% щомісячних платежів.

Додатково учасники програми отримають одноразову допомогу у розмірі 40 тисяч гривень для оплати супутніх витрат: від зборів і платежів до оформлення необхідних документів.

Раніше повідомлялось, що депутати Миколаївської міської ради підтримали програму компенсацій для часткового відшкодування суми початкового внеску за іпотекою, що діятиме у 2025-2027 роках.

Останні новини про: Війна в Україні

У Ростові дрон влучив у житловий будинок, росіяни заявили про 13 постраждалих
У Миколаєві відновили чотири багатоповерхівки за програмою «ВідновиДім»
Трамп може запропонувати Путіну ресурси Аляски і Донбасу в обмін на мир, — Telegraph
Реклама

Читайте також:

новини

У Корабельному районі Миколаєва через обстріл зруйновано сім будинків, ще 125 — пошкоджені

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині овочі, молоко й одяг подешевшали: як змінилися ціни у липні

Світлана Іванченко
новини

Куди піти у Миколаєві: театральні прем’єри, концерти, кіно та розваги для дітей

Марія Хаміцевич
новини

«Змушені жити в постійному смороді»: мешканці Миколаєва вимагають ремонту аварійної каналізації

Світлана Іванченко
новини

Як виглядає парк «Юність» через 2 роки після того, як його забрали у приватних власників

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Трамп може запропонувати Путіну ресурси Аляски і Донбасу в обмін на мир, — Telegraph
У Миколаєві відновили чотири багатоповерхівки за програмою «ВідновиДім»
У Ростові дрон влучив у житловий будинок, росіяни заявили про 13 постраждалих

Обмін полоненими між Росією та Україною: додому повернули 84 українців

Миколаїв отримає воду наприкінці серпня, — Мінрегіон про готовність водогону

5 годин тому

Державний архів збереже 146 сюжетів «МикВісті» про війну та життя громад

Аліна Квітко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay