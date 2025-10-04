  • субота

На відбудову Посад-Покровського витратили більш як мільярд гривень

Село Посад-Покровське на Херсонщині, лютий 2023 року, фото: «МикВісті»Село Посад-Покровське на Херсонщині, лютий 2023 року, фото: «МикВісті»

На відбудову села Посад-Покровське Херсонської області витратили понад 1 мільярд 98 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Херсонської області відповідаючи на запит медіа «Вгору».

За ці кошти у селі побудували навчальний заклад, адмінбудівлю, центр безпеки, амбулаторію, відбудували 329 осель та реконструювали 144 будинки.

Водночас там оновили системи електро-, газо- та водопостачання. Лише на ці потреби витратили понад 191 мільйон гривень.

Відбудова Посад-Покровського

Село Посад-Покровське, що розташоване на межі Херсонської та Миколаївської областей, 8 місяців було на лінії зіткнення. Щодня жителі села нараховували від 350 до 500 прильотів.

Навесні 2023 року Посад-Покровське включили у проєкт з комплексної відбудови. Але роботи призупинили влітку 2024 року.

Але згодом стало відомо, що Кабмін знову виділив гроші на відбудову села. Загалом впродовж 2025 року за державні кошти у селі планують відновити 100 будинків.

Станом на січень 2025 року у Посад-Покровському жоден будинок не відбудований на 100%. Більшість зі 120 об’єктів, над якими працювали, готові лише на 20%.

А у лютому 225 року голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин пообіцяв показати у 2025 році швидкий результат з відбудови села Посад-Покровське.

Читайте також статтю «МикВісті» «Посад-Покровське: Село, яке вижило під обстрілами».

