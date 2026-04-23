Символ стійкості: на Миколаївщині розпочали відновлення лісів, знищених під час запеклих боїв за обласний центр

На Миколаївщині розпочали відновлення лісів, знищених під час боїв

На Миколаївщині ДП «Ліси України» розпочало відновлення лісових ділянок у Галицинівці, які були знищені під час активних бойових дій у 2022 році. Саме Галицинівське урочище стало лінією зіткнення, де українські військові стримували наступ ворога на Миколаїв.

Унаслідок щоденних обстрілів, що тривали до звільнення Херсона, вигоріло 169 гектарів хвойного лісу віком від 10 до 50 років. Протягом тривалого часу доступ до цієї території був неможливим через щільне замінування.

Лише після проведення розмінування у 2024–2025 роках, коли фахівці «Асоціації саперів України» обстежили 657 гектарів і знешкодили вибухонебезпечні предмети, лісівники змогли розпочати санітарні роботи та висадку нових дерев.

У четвер, 23 квітня, на місці згарищ уже висаджено перші саджанці сосни кримської та клена. Висадку дерев присвятили оборонцям Миколаєва.

До заходу долучилися командир 123-ї окремої бригади територіальної оборони Олег Макуха, бійці 123-ї окремої бригади ТрО, які безпосередньо тримали оборону на цих позиціях, колишній командир 123-ї ОБрТрО Юрій Чапленко, генеральний директор ДП «Ліси України» Юрій Болоховець, перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов, начальник Миколаївської РВА Максим Кашуба, голова Галицинівської громади Іван Назар та лісники.

— Відродження лісів — це не лише про екологію, а й про нашу пам’ять і вдячність захисникам. Тут, де точилися запеклі бої, знову з’являється життя. Це символ того, що Миколаївщина вистояла і продовжує відновлюватися, — зазначив Георгій Решетілов.

У межах заходу на знак підтримки військових генеральний директор ДП «Ліси України» передав 123-й бригаді ТрО сучасні ноутбуки для операторів безпілотних систем.

Додамо, що війна завдала значної шкоди лісовим масивам регіону. Наразі близько 29 тисяч гектарів лісів залишаються необстеженими через мінну небезпеку, ще 9 тисяч гектарів на території Кінбурнського півострова перебувають під окупацією.

Попри виклики, відновлення лісів триває. Це не лише екологічна ініціатива, а й важливий символ відродження та стійкості регіону.