Довідник безбар’єрності: практичний інструмент формування інклюзивного суспільства в Україні

В Україні продовжується впровадження принципів безбар’єрності як складової сучасної державної політики. Одним із інструментів у цьому напрямі став «Довідник безбар’єрності», створений за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Безбар’єрність розглядається як підхід, що передбачає прийняття кожної людини незалежно від її віку, фізичних чи ментальних особливостей — у повсякденному житті, на роботі та в суспільстві загалом. В умовах повномасштабної війни це питання набуває особливої актуальності.

Довідник покликаний допомогти формувати культуру поваги через мову, комунікацію та взаємодію. Він містить рекомендації щодо коректного спілкування, написання текстів та взаємодії без створення штучних бар’єрів і виключень.

Посібник стане у нагоді широкому колу користувачів: представникам громадських організацій, медіа, бізнесу, органів влади та місцевого самоврядування, а також освітянам, медикам і соціальним працівникам.

Посібник охоплює 10 розділів, серед яких — «Складові безбар’єрності», «Правила мови», «Словник», «Безбар’єрний календар», «Етика взаємодії з різними людьми», «У воєнний час», «Взаємодія у періоди стресу», «Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія», «Безбар'єрні події», «Ілюстрації»

«Довідник безбар’єрності» є практичним гідом із формування інклюзивного середовища та сприяє утвердженню безбар’єрності як нової суспільної норми в Україні.

Детальніше із довідником можна ознайомитися за посиланням: https://bf.in.ua.

Нагадаємо, з ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Без барʼєрів» прийнята Національна стратегія із створення безбарʼєрного простору в Україні до 2030 року та затверджений План заходів з її реалізації.