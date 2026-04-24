Оголошено конкурс серед підприємців Миколаївської області на отримання фінансової підтримки
15:41, 24 квітня, 2026
Миколаївською обласною військовою адміністрацією спільно з Регіональним фондом підтримки підприємництва у Миколаївській області, оголошено конкурс серед підприємців області на отримання фінансової підтримки.
На умовах конкурсного відбору ви маєте можливість отримати фінансову підтримку у розмірі до 200 тис. грн у вигляді часткової компенсації:
- вартості придбаних основних засобів;
- відсоткових ставок за кредитами;
- кредиту на відбудову зруйнованих внаслідок військової агресії основних засобів;
- витрат на переміщення виробничих потужностей, які повернули з місць релокації до Миколаївської області;
- часткове співфінансування вартості основних засобів, які плануєте придбати в поточному році.
Для отримання інформації щодо умов конкурсу та подання заявки на участь звертайтесь до Регіонального фонду підтримки підприємництва у Миколаївській області за телефоном: (050) 318 43 06 та e-mail: konkurs.mklv@gmail.com.
Заявки приймають до 29 квітня 2026 року включно.
Більше деталей: https://invest.mk.gov.ua/images/docs/pidpr/konkurs10.pdf
