 На Миколаївщині оголосили конкурс для підприємців

Оголошено конкурс серед підприємців Миколаївської області на отримання фінансової підтримки

Миколаївською обласною військовою адміністрацією спільно з Регіональним фондом підтримки підприємництва у Миколаївській області, оголошено конкурс серед підприємців області на отримання фінансової підтримки.

На Миколаївщині оголосили конкурс для підприємців. Інфографіка: Миколаївська ОВАНа Миколаївщині оголосили конкурс для підприємців. Інфографіка: Миколаївська ОВА

На умовах конкурсного відбору ви маєте можливість отримати фінансову підтримку у розмірі до 200 тис. грн у вигляді часткової компенсації:

  • вартості придбаних основних засобів;
  • відсоткових ставок за кредитами;
  • кредиту на відбудову зруйнованих внаслідок військової агресії основних засобів;
  • витрат на переміщення виробничих потужностей, які повернули з місць релокації до Миколаївської області;
  • часткове співфінансування вартості основних засобів, які плануєте придбати в поточному році.

Для отримання інформації щодо умов конкурсу та подання заявки на участь звертайтесь до Регіонального фонду підтримки підприємництва у Миколаївській області за телефоном: (050) 318 43 06 та e-mail: konkurs.mklv@gmail.com.

Заявки приймають до 29 квітня 2026 року включно.

Більше деталей: https://invest.mk.gov.ua/images/docs/pidpr/konkurs10.pdf

Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).

Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська ОВА

Останні новини про: Бізнес та економіка

Мiсцевi бюджети Миколаївщини отримали понад ₴42 млн від акцизу
Одещина випереджає Миколаївщину за кількістю нових ФОПів: 775 проти 158
Бізнес і екологія: як на півдні України проходять оцінку впливу на довкілля
Читайте також:
новини
У Миколаєві містяни поскаржились на «мертві» маршрути, де мало транспорту

Альона Коханчук
новини
У Будинку художника проходить виставка робіт авторки пам’ятника Шевченка у Миколаєві

Катерина Середа
новини
У електротранспорті Миколаєва запроваджують нові правила: на оплату QR-код 10 секунд

Альона Коханчук
новини
На Миколаївщині висаджують дерева у лісі, де вигоріло понад 150 га через війну

Даріна Мельничук
новини
Миколаїв до середини вересня отримає перший трамвай зі Швеції

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

Бізнес і екологія: як на півдні України проходять оцінку впливу на довкілля
Одещина випереджає Миколаївщину за кількістю нових ФОПів: 775 проти 158
Мiсцевi бюджети Миколаївщини отримали понад ₴42 млн від акцизу

«Слуга народу» заявила про необхідність розбудови партійних офісів на Миколаївщині

КУЛЬТУРА

У Будинку художника проходить виставка робіт авторки пам’ятника Шевченка у Миколаєві

2 години тому

Гранти на відкриття бізнесу та «all inclusive» у центрі підтримки ветеранів: як у Миколаєві допомагають військовим

Головне сьогодні