В Палестине заявили о подтвержденных семи случаях заражения новым коронавирусом.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

— В четверг Палестинская администрация объявила об обнаружении семи случаев коронавируса, — говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Май аль-Кайалы, ведомство решило проверить работников отелей, контактировавшими с греческими туристами, которые там останавливались.

— Наши медицинские бригады обследовали работников отеля, а позже обнаружили, что у семи человек был положительный результат (теста на коронавирус - прим.), — сказал она.

Министр добавила, что все инфицированные помещены в карантин.

Напомним, вечером 5 марта в Черновицкой области во всех школах, училищах и высших учебных заведениях ввели карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Отметим, что в Черновицкой области подтвердили один случай болезни COVID-19, и есть еще несколько подозрений у людей, которые недавно вернулись из стран Европы.

Ранее сообщалось, что в Николаеве госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус — диагноз не подтвердился, еще двух человек проверяют.

Напомним также, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.

Ранее, 28 февраля, в Николаевском международном аэропорту прошли учения по отработке алгоритма действий при обнаружении человека с подозрением на коронавирус.

Как сообщалось ранее, вероятнее всего, в Украине обнаружат больше случаев заболевания коронавирусной инфекцией.