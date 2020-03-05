|Скорость ветра:
|0.7 м/с
|Восход солнца:
|06:21
|Заход солнца:
|17:45
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:30
|Заход солнца:
|17:48
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.45 грн
|24.82 грн
|EUR
|27.1 грн
|27.78 грн
В Палестине заявили о подтвержденных семи случаях заражения новым коронавирусом.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
— В четверг Палестинская администрация объявила об обнаружении семи случаев коронавируса, — говорится в сообщении.
По словам министра здравоохранения Май аль-Кайалы, ведомство решило проверить работников отелей, контактировавшими с греческими туристами, которые там останавливались.
— Наши медицинские бригады обследовали работников отеля, а позже обнаружили, что у семи человек был положительный результат (теста на коронавирус - прим.), — сказал она.
Министр добавила, что все инфицированные помещены в карантин.
Напомним, вечером 5 марта в Черновицкой области во всех школах, училищах и высших учебных заведениях ввели карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Отметим, что в Черновицкой области подтвердили один случай болезни COVID-19, и есть еще несколько подозрений у людей, которые недавно вернулись из стран Европы.
Ранее сообщалось, что в Николаеве госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус — диагноз не подтвердился, еще двух человек проверяют.
Напомним также, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.
Ранее, 28 февраля, в Николаевском международном аэропорту прошли учения по отработке алгоритма действий при обнаружении человека с подозрением на коронавирус.
Как сообщалось ранее, вероятнее всего, в Украине обнаружат больше случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнціСтанислав Мартиросов
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
В Палестине заявили о подтвержденных семи случаях заражения новым коронавирусом.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
— В четверг Палестинская администрация объявила об обнаружении семи случаев коронавируса, — говорится в сообщении.
По словам министра здравоохранения Май аль-Кайалы, ведомство решило проверить работников отелей, контактировавшими с греческими туристами, которые там останавливались.
— Наши медицинские бригады обследовали работников отеля, а позже обнаружили, что у семи человек был положительный результат (теста на коронавирус - прим.), — сказал она.
Министр добавила, что все инфицированные помещены в карантин.
Напомним, вечером 5 марта в Черновицкой области во всех школах, училищах и высших учебных заведениях ввели карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Отметим, что в Черновицкой области подтвердили один случай болезни COVID-19, и есть еще несколько подозрений у людей, которые недавно вернулись из стран Европы.
Ранее сообщалось, что в Николаеве госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус — диагноз не подтвердился, еще двух человек проверяют.
Напомним также, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.
Ранее, 28 февраля, в Николаевском международном аэропорту прошли учения по отработке алгоритма действий при обнаружении человека с подозрением на коронавирус.
Как сообщалось ранее, вероятнее всего, в Украине обнаружат больше случаев заболевания коронавирусной инфекцией.