В Испании до конца месяца ученые могут разработать прототип вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg.

Министр науки Испании Педро Дюке прокомментировал ситуацию по изобретению вакцины от коронавируса.

— У нас есть много испанских организаций, которые работают над несколькими вариантами создания вакцины. Эта область прогрессирует, и, скорее всего, до конца апреля у нас будет прототип вакцины, - заявил министр.

Он добавил, что в Национальном центре биотехнологии разрабатывают одну из самых современных в мире вакцин против COVID-19, а это значит что возможно вскоре она будет создана в Испании.

Напомним, что Европейский союз предоставит 80 миллионов евро немецкой компании CureVac, которая разрабатывает вакцину от коронавируса.