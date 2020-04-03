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В Испании до конца месяца ученые могут разработать прототип вакцины от коронавируса.
Об этом сообщает Bloomberg.
Министр науки Испании Педро Дюке прокомментировал ситуацию по изобретению вакцины от коронавируса.
— У нас есть много испанских организаций, которые работают над несколькими вариантами создания вакцины. Эта область прогрессирует, и, скорее всего, до конца апреля у нас будет прототип вакцины, - заявил министр.
Он добавил, что в Национальном центре биотехнологии разрабатывают одну из самых современных в мире вакцин против COVID-19, а это значит что возможно вскоре она будет создана в Испании.
Напомним, что Европейский союз предоставит 80 миллионов евро немецкой компании CureVac, которая разрабатывает вакцину от коронавируса.
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В Испании до конца месяца ученые могут разработать прототип вакцины от коронавируса.
Об этом сообщает Bloomberg.
Министр науки Испании Педро Дюке прокомментировал ситуацию по изобретению вакцины от коронавируса.
— У нас есть много испанских организаций, которые работают над несколькими вариантами создания вакцины. Эта область прогрессирует, и, скорее всего, до конца апреля у нас будет прототип вакцины, - заявил министр.
Он добавил, что в Национальном центре биотехнологии разрабатывают одну из самых современных в мире вакцин против COVID-19, а это значит что возможно вскоре она будет создана в Испании.
Напомним, что Европейский союз предоставит 80 миллионов евро немецкой компании CureVac, которая разрабатывает вакцину от коронавируса.