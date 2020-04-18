Очагом вспышки распространения коронавирусной инфекции в Черниговской области стало село Нежинское.

Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко в Facebook.

По его словам, решение о признании населенного пункта очагом вспышки COVID-19 приняла Талалаевская объединенная территориальная община. В связи с принятым решением усилены карантинные меры.

— Определен круг контактных лиц человека, которому подтвердили коронавирус. Он довольно значительный - 49 человек. В связи с этим на территории населенного пункта введен особый режим въезда-выезда граждан и транспортных средств. Установлен контрольно-пропускной пункт. В его работе привлечены правоохранители, спасатели и медработники, - сообщил Андрей Прокопенко.

Отмечается, что на данный момент в населенном пункте проводят обработку спецсредствами транспортные средства. Также установлен контроль за соблюдением самоизоляции контактных лиц.

Напомним, что по состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 5 106 заразившихся коронавирусом, из которых 133 человека умерло и 275 — выздоровело. При этом, в Черновицкой области - 840 случаев.