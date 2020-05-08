Об этом говорится в блоге Google, передает Громадське.

Чтобы воспользоваться новой функцией, требуется последняя версия Google Chrome, отдельное приложение Google Lens на Android или приложение Google на iOS. Также пользователь должен войти в один аккаунт Google на обоих устройствах.

После этого нужно навести камеру телефона на любую рукописную заметку, выделить текст на экране и выбрать «копировать на компьютер». Тогда уже на компьютере можно перейти к документу в Google Docs, нажать «редактировать» и вставить текст.

Напомним, компания Google поддержала информационную кампанию Министерства здравоохранения Украины по противодействию коронавирусу и выделила ведомству грант в размере 550 тысяч долларов.