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Компания Google добавила в инструмент распознавания объектов Lens новую функцию — копирование рукописного текста с телефона и вставку в Google Docs на компьютере.
Об этом говорится в блоге Google, передает Громадське.
Чтобы воспользоваться новой функцией, требуется последняя версия Google Chrome, отдельное приложение Google Lens на Android или приложение Google на iOS. Также пользователь должен войти в один аккаунт Google на обоих устройствах.
После этого нужно навести камеру телефона на любую рукописную заметку, выделить текст на экране и выбрать «копировать на компьютер». Тогда уже на компьютере можно перейти к документу в Google Docs, нажать «редактировать» и вставить текст.
Напомним, компания Google поддержала информационную кампанию Министерства здравоохранения Украины по противодействию коронавирусу и выделила ведомству грант в размере 550 тысяч долларов.
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Компания Google добавила в инструмент распознавания объектов Lens новую функцию — копирование рукописного текста с телефона и вставку в Google Docs на компьютере.
Об этом говорится в блоге Google, передает Громадське.
Чтобы воспользоваться новой функцией, требуется последняя версия Google Chrome, отдельное приложение Google Lens на Android или приложение Google на iOS. Также пользователь должен войти в один аккаунт Google на обоих устройствах.
После этого нужно навести камеру телефона на любую рукописную заметку, выделить текст на экране и выбрать «копировать на компьютер». Тогда уже на компьютере можно перейти к документу в Google Docs, нажать «редактировать» и вставить текст.
Напомним, компания Google поддержала информационную кампанию Министерства здравоохранения Украины по противодействию коронавирусу и выделила ведомству грант в размере 550 тысяч долларов.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный