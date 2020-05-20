В восьми регионах Италии в течение последних суток не зафиксировали новых летальных случаев вследствие пандемии коронавируса.

Об этом сообщает агентство ANSA.

— В течение последних 24 часов в Италии восемь регионов не сообщали о новых жертвах коронавирусной болезни, согласно данным Службы гражданской защиты. К ним относятся: Трентино Альто-Адидже, Сицилия, Абруццо, Умбрия, Сардиния, Валле-д'Аоста, Базиликата и Молизе, — говорится в сообщении.

В целом в Италии в течение последних суток зафиксировали 161 летальный случай вследствие пандемии коронавируса. Общее число жертв COVID-19 в Италии возросло до 32 330.

В Италии в течение суток зафиксировали 665 новых случаев коронавирусной болезни, таким образом, в целом COVID-19 в Италии уже диагностировали у 227 364 человек, количество выздоровевших от болезни возросло до 132 282 человек.

С начала эпидемии тест на коронавирусную болезнь в Италии по крайней мере однажды сдавали 2 022 216 человек.

Как сообщалось, в мире зафиксировано уже более 5 миллионов подтвержденных случаев заражения коронавирусом.