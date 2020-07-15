Днепровская областная государственная администрация ограничила время работы клубов, ресторанов и заведений культуры с 23:00 до 7:00.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

— На Днепропетровщине запрещена работа ночных клубов, кафе, ресторанов, баров, заведений культуры с 23:00 до 7:00, — отметили в пресс-лужбе.

Сообщается, что это ограничение не касается кинотеатров и учреждений, которые работают на вынос.

Отметим, вчера аналогичные меры ввели в Одессе. Заведениям запретили работать в ночное время.

Как известно, Кабмин в рамках борьбы с распространением коронавируса запретил в Украине работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00.

Ранеее в воскресенье, 12 июля, в Херсонской области владельцы ночных клубов и ресторанов перекрыли Антоновский мост, пролегающий через Днепр, протестуя против ограничений работы развлекательных заведений после 23:00. Через этот мост проходит дорога в Скадовск, Железный порт, Лазурное и другие курорты Херсонской области.

Вчера в 15:00 возле автостанции Коблево началась акция протеста местных предпринимателей. По их мнению, ситуация с коронавирусом в регионе позволяет местным властям разрешить работу развлекательных заведений после 23:00, несмотря на запрет Кабмина.

Глава Николаевской областной государственной администрации выступил в поддержку предпринимателей курортного поселка Коблево, требующих смягчить карантинные ограничения после 23:00.