Днепровская областная государственная администрация ограничила время работы клубов, ресторанов и заведений культуры с 23:00 до 7:00.
Об этом сообщает пресс-служба ОГА.
— На Днепропетровщине запрещена работа ночных клубов, кафе, ресторанов, баров, заведений культуры с 23:00 до 7:00, — отметили в пресс-лужбе.
Сообщается, что это ограничение не касается кинотеатров и учреждений, которые работают на вынос.
Отметим, вчера аналогичные меры ввели в Одессе. Заведениям запретили работать в ночное время.
Как известно, Кабмин в рамках борьбы с распространением коронавируса запретил в Украине работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00.
Ранеее в воскресенье, 12 июля, в Херсонской области владельцы ночных клубов и ресторанов перекрыли Антоновский мост, пролегающий через Днепр, протестуя против ограничений работы развлекательных заведений после 23:00. Через этот мост проходит дорога в Скадовск, Железный порт, Лазурное и другие курорты Херсонской области.
Вчера в 15:00 возле автостанции Коблево началась акция протеста местных предпринимателей. По их мнению, ситуация с коронавирусом в регионе позволяет местным властям разрешить работу развлекательных заведений после 23:00, несмотря на запрет Кабмина.
Глава Николаевской областной государственной администрации выступил в поддержку предпринимателей курортного поселка Коблево, требующих смягчить карантинные ограничения после 23:00.
Днепровская областная государственная администрация ограничила время работы клубов, ресторанов и заведений культуры с 23:00 до 7:00.
Об этом сообщает пресс-служба ОГА.
— На Днепропетровщине запрещена работа ночных клубов, кафе, ресторанов, баров, заведений культуры с 23:00 до 7:00, — отметили в пресс-лужбе.
Сообщается, что это ограничение не касается кинотеатров и учреждений, которые работают на вынос.
Отметим, вчера аналогичные меры ввели в Одессе. Заведениям запретили работать в ночное время.
Как известно, Кабмин в рамках борьбы с распространением коронавируса запретил в Украине работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00.
Ранеее в воскресенье, 12 июля, в Херсонской области владельцы ночных клубов и ресторанов перекрыли Антоновский мост, пролегающий через Днепр, протестуя против ограничений работы развлекательных заведений после 23:00. Через этот мост проходит дорога в Скадовск, Железный порт, Лазурное и другие курорты Херсонской области.
Вчера в 15:00 возле автостанции Коблево началась акция протеста местных предпринимателей. По их мнению, ситуация с коронавирусом в регионе позволяет местным властям разрешить работу развлекательных заведений после 23:00, несмотря на запрет Кабмина.
Глава Николаевской областной государственной администрации выступил в поддержку предпринимателей курортного поселка Коблево, требующих смягчить карантинные ограничения после 23:00.