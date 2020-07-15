Инициатива независимых журналистов «34» заявила, что журналист Роман Скрыпин своими высказываниями в соцсетях травит основательницу издания «Заборона» Екатерину Сергацкову.

Об этом говорится в тексте заявления, который есть в распоряжении Украинской правды.

«Инициатива независимых журналистов «34» осуждает травлю нашей коллеги, журналистки и основательницы издания «Заборона» Екатерины Сергацковой. Мы призываем правоохранительные органы, в частности, Национальную полицию Украины оперативно расследовать заявление относительно угроз, которые журналистка и ее семья продолжают получать в результате публичных высказываний Романа Скрыпина. К сожалению, приходится констатировать, что проявления кибербуллинга в первую очередь и особенно агрессивно направлены именно против женщин — журналисток, редакторш и ведущих. Сообщения в социальных сетях традиционно считаются сферой личных, субъективных высказываний, на которые каждый имеет право. Впрочем, высказывания в социальных сетях имеют непосредственное влияние на жизнь тех, о ком идет речь в этих заметках. Поэтому отмечаем и ответственность: сообщения, в которых призывают к насилию, могут конвертироваться в реальное насилие и давление не только против тех, кого в них атакуют, а и против их родных, близких. Хотим обратить особое внимание, что в случае Екатерины Сергацковой речь идет о жизни и безопасности малолетнего ребенка и целой семьи. Ведь именно после вышеупомянутых публикаций в интернете начали появляться персональные данные журналистки», — говорится в сообщении.

Как объясняет «Детектор медиа», «Заборона» Екатерина Сергацкова опубликовала материал о фактчекинговом проекте StopFake, в котором предполагала связи этой организации с ультраправыми. После этого Роман Скрыпин обвинил Екатерину Сергацкову в том, что она является агентом Кремля, и написал оскорбительные посты о ней.

Издание Independent сообщило, что Екатерина Сергацкова вместе с семьей вечером 13 июля покинула Киев, чувствуя опасность для своей жизни.