Украинцы преимущественно недовольны работой власти в борьбе с эпидемией коронавируса, но уровень удовлетворенности немного вырос за несколько месяцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.

57% опрошенных считают оптимальными меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом. 21% считают их слишком мягкими (больше всего среди старшего поколения), 9% — наоборот слишком жесткими (молодежь и средний возраст).

За последние несколько месяцев возросло количество тех, кто оценивает меры по борьбе с эпидемией как оптимальные.

Социологи отмечают, что за последние несколько месяцев также повысился уровень удовлетворенности работой власти в борьбе с пандемией.

В частности, 39% опрошенных довольны деятельностью президента в борьбе с коронавирусом (57% — недовольны). Деятельностью Министерства здравоохранения довольны 33%, недовольны - 65%. Деятельностью Министерства внутренних дел довольны 29%, недовольны - 61%.

Деятельностью Кабмина довольны 25%, недовольны — 69%, а работой Верховной Рады довольны 20%, недовольны — 75%.

Исследования проводились 6-8 февраля 2021 года среди украинцев в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Было опрошено 2500 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности не более 2%.

Напомним, ответ Новой Зеландии на пандемию COVID-19 признали лучшей в мире, тогда как реакция Украина вошла в «десятку» худших.