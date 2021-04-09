В феврале задолженность населения за коммунальные услуги выросла всего на 1,1 миллиард гривен против 7,4 миллиардов месяцем ранее.

Об этом пишет Корреспондент.

Как сообщает Госслужба статистики в пятницу, 9 апреля, на начало марта долги за ЖКУ составляли 82,1 миллиардов гривен.

Так, в феврале за коммуналку было начислено 27,3 миллиардов гривен, что на 39,3% больше, чем в феврале прошлого года (19,6 миллиардов гривен).

При этом, в январе начисления за коммуналку составили 30,8 миллиардов гривен, а население уплатило 23,9 миллиардов гривен (77,7% начисленных за этот период сумм). Население оплатило 91,3% начисленной за месяц суммы.

Таким образом, задолженность за поставку и распределение газа составляет 34,2 миллиардов гривен, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 27,4 миллиардов гривен, за поставку и распределение электрической энергии - 8 миллиардов гривен, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6 миллиардов гривен, за управление многоквартирным домом - 5,4 миллиардов гривен, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 миллиардов.

Напомним, национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 7 апреля окончательно приняла постановление о годовой цене на газ для населения. Все поставщики газа будут обязаны с 1 мая 2021 года установить базовую цену на год «по умолчанию» и не повышать ее.