Горнолыжный курорт Буковель возобновит работу с 10 апреля — в первый день ослабления карантина в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил у себя в Facebook совладелец комплекса Александр Шевченко.

По словам Шевченко, уже с субботы Буковель снова откроется для туристов. Там будут работать подъемники № 1,2,7, а с каждым днем количество подъемников, трасс и других объектов будет увеличиваться.

В пресс-службе курорта тоже сообщили об открытии:

— Возможно, завтра нам не удастся запустить большинство сервисов и трасс, но завтра и в дальнейшем мы каждый день будем активно работать над тем, чтобы максимально быстро и полноценно заработали все сервисы курорта. Уже завтра начинают работать подъемники: 1R, 2R, 7, — сказано в сообщении.

Катание на курорте будет проходить с 08:00 до 16:30, а все паркинги, кроме многоуровневого № 2, в первые дни возобновления работы будут бесплатными. Открытый паркинг возле трассы 7а пока будут закрыты.

С полуночи 10 апреля Ивано-Франковская область перейдет из красной в желтую зону.

Ранее сообщалось, что мобильный госпиталь из поселка Богородчаны в Ивано-Франковской области переместили в город Славута Хмельницкой области, на территорию Славутской городской больницы.