Во Львовской области впервые в Украине вертолетом доставили пациентку в больницу.

Об этом передает Цензор.НЕТ.

78-летнюю пациентку с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения перевезли вертолетом из города Турка в инсультный центр Больницы скорой медицинской помощи города Львов.

Полет занял 1 час 15 мин. Сообщается, что то же самое расстояние по дороге в 170 километров преодолевается за 3,5 часа.

Напомним, с 1 апреля на Львовщине на постоянное дежурство заступила бригада Авиационной системы МВД — кроме летного состава, на пункте постоянно будут дежурить медики.