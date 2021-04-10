Во Львовской области впервые в Украине вертолетом доставили пациентку в больницу.
Об этом передает Цензор.НЕТ.
78-летнюю пациентку с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения перевезли вертолетом из города Турка в инсультный центр Больницы скорой медицинской помощи города Львов.
Полет занял 1 час 15 мин. Сообщается, что то же самое расстояние по дороге в 170 километров преодолевается за 3,5 часа.
Напомним, с 1 апреля на Львовщине на постоянное дежурство заступила бригада Авиационной системы МВД — кроме летного состава, на пункте постоянно будут дежурить медики.
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Во Львовской области впервые в Украине вертолетом доставили пациентку в больницу.
Об этом передает Цензор.НЕТ.
78-летнюю пациентку с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения перевезли вертолетом из города Турка в инсультный центр Больницы скорой медицинской помощи города Львов.
Полет занял 1 час 15 мин. Сообщается, что то же самое расстояние по дороге в 170 километров преодолевается за 3,5 часа.
Напомним, с 1 апреля на Львовщине на постоянное дежурство заступила бригада Авиационной системы МВД — кроме летного состава, на пункте постоянно будут дежурить медики.