Вспышка коронавируса зафиксирована в Бориспольской исправительной колонии № 119. Заболели несколько десятков человек.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

— На сегодня в Бориспольской исправительной колонии № 119 уже 43 больных COVID-19 среди осужденных. Один осужденный, который был болен коронавирусной инфекцией, умер, — сообщила она.

По ее словам, по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний начато уголовное производство.

Ранее вспышку коронавируса фиксировали в норвежской коммуне Улленсакер среди постояльцев домов престарелых. До этого все они получили обе дозы вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.