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В центре поддержки людей, пострадавших от домашнего насилия, который находится в Николаеве, будет работать приют и «зеленые комнаты».
Об этом сообщил вице-мэр Николаева по гуманитарным вопросам Анатолий Петров в эфире программы «Диалог» на ТРК «МАРТ».
Он привел статистику, согласно которой около 150 детей обратилось в полицию по причине насилия в рамках семьи, 5 из них подверглись сексуальному насилию. По словам Анатолия Петрова, при центре планируют открыть приют для жертв таких преступлений, а также так называемые «зеленые комнаты».
«Зеленая комната» — это две комнаты, которые совмещены перегородкой с зеркалом Гезелла (стекло, выглядящее как зеркало с одной стороны, и как затемненное стекло с другой). Комната, где находится ребенок с психологом, оборудована системой видеофиксации. Именно в этой комнате ведется беседа с ребенком и реабилитационная работа. Вторая комната — для наблюдения, где находятся следователи и законные представители ребенка.
Как рассказал Анатолий Петров, такому комплексному центру, как в Николаеве, не будет аналогов в Украине. Он базируется на городском совете, фонд, в свою очередь, координирует его деятельность и направляет финансовую помощь на его обустройство.
— В бюджете этого года предусмотрено 1 миллион 500 тысяч гривен на проведение ремонтных работ в приюте. Фонд купил оборудование и мебель, он будет выделять средства на обустройство после ремонта, — отметил вице-мэр.
Кроме того, при центре создадут мобильную группу в составе водителя, психолога и социального работника. Они смогут оказывать помощь с выездом к месту происшествия. Всего в центре будут работать 12-15 сотрудников.
21 апреля сообщалось, что в Николаеве заработал дневной Центр социально-психологической помощи для людей, пострадавших от домашнего насилия.
В марте к членам комиссии по социально-гуманитарным вопросам обратилась директор центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Вера Гончарук с просьбой поддержать открытие центра поддержки пострадавших от домашнего насилия.
В центре поддержки людей, пострадавших от домашнего насилия, который находится в Николаеве, будет работать приют и «зеленые комнаты».
Об этом сообщил вице-мэр Николаева по гуманитарным вопросам Анатолий Петров в эфире программы «Диалог» на ТРК «МАРТ».
Он привел статистику, согласно которой около 150 детей обратилось в полицию по причине насилия в рамках семьи, 5 из них подверглись сексуальному насилию. По словам Анатолия Петрова, при центре планируют открыть приют для жертв таких преступлений, а также так называемые «зеленые комнаты».
«Зеленая комната» — это две комнаты, которые совмещены перегородкой с зеркалом Гезелла (стекло, выглядящее как зеркало с одной стороны, и как затемненное стекло с другой). Комната, где находится ребенок с психологом, оборудована системой видеофиксации. Именно в этой комнате ведется беседа с ребенком и реабилитационная работа. Вторая комната — для наблюдения, где находятся следователи и законные представители ребенка.
Как рассказал Анатолий Петров, такому комплексному центру, как в Николаеве, не будет аналогов в Украине. Он базируется на городском совете, фонд, в свою очередь, координирует его деятельность и направляет финансовую помощь на его обустройство.
— В бюджете этого года предусмотрено 1 миллион 500 тысяч гривен на проведение ремонтных работ в приюте. Фонд купил оборудование и мебель, он будет выделять средства на обустройство после ремонта, — отметил вице-мэр.
Кроме того, при центре создадут мобильную группу в составе водителя, психолога и социального работника. Они смогут оказывать помощь с выездом к месту происшествия. Всего в центре будут работать 12-15 сотрудников.
21 апреля сообщалось, что в Николаеве заработал дневной Центр социально-психологической помощи для людей, пострадавших от домашнего насилия.
В марте к членам комиссии по социально-гуманитарным вопросам обратилась директор центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Вера Гончарук с просьбой поддержать открытие центра поддержки пострадавших от домашнего насилия.