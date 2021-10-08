Скриншот сюжета «Суспільного» о Южноукраинской горбольнице

Жителей Южноукраинска, нуждающихся в госпитализации в связи с заболеванием коронавирусом, вынуждены везти в Вознесенск, Первомайск и Николаев.

Об этом пишет местное издание Южка.City.

Как сообщили в городской больнице Южноукраинска, такая ситуация сложилась из-за того, что Национальная служба здоровья Украины не заключила договор с медучреждением на лечение больных COVID-19.

— Национальная служба здоровья Украины не заключила в 2021 году договор с Южноукраинской городской многопрофильной больницей на оказание стационарной медицинской помощи больным COVID-19. Поэтому у нас сейчас и нет на стационаре таких больных. Их госпитализируют в ближайшие опорные больницы: в Вознесенск, Первомайск, Николаев. Это решение НСЗУ, которое не заключило такие договоры, не только с нашей больницей, но и со многими другими. Кабмин внес изменения в свое Постановление № 331, где указал, что если лечебные учреждения, имеющие договор с НСЗУ по стационарному лечению COVID-19, заполнятся более, чем на 50%, то к их перечню будут дополнительно включаться другие больницы. Учитывая наличие оборудования и централизованную подачу жидкого кислорода, учитывая наличие подготовленных кадров и отремонтированного инфекционного отделения, мы два месяца назад обратились в облгосадминистрацию с просьбой поддержать нас в том, чтобы южноукраинская больница имела пакет на оказание стационарной помощи больным с коронавирусной инфекцией. Пока что нас в этот перечень не включили, хотя мы готовы, — прокомментировала медицинский директор больницы Вера Шикерская.

Напомним, что летом Южноукраинская городская больница осталась практически без финансирования, дыры закрывали из горбюджета, а медики, работающие с «ковидными» пациентами, за все время эпидемии только единожды получили заслуженную надбавку в 300%.

По словам медиков, они обращались в управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, однако реакции не получили. В свою очередь, в управлении здравоохранения Николаевской ОГА говорят, что не слышали о проблемах в Южноукраинской больнице, где уволилось все руководство и бухгалтерия, а медики, работающие с COVID-19 не получали надбавок.

В отношении бывшего директора Южноукраинской городской клинической больницы Людмилы Левченко открыли уголовное производство по факту безосновательного начисления надбавок в 300% сотрудникам учреждения, не имеющим отношения к работе с COVID-19. При этом, медики, непосредственно работающие с «ковидными» больными, не получали доплат в 300%.

При этом в Южноукраинской городской клинической больнице, а также исполкоме городского совета утверждают, что ставили в известность управление здравоохранения Николаевской ОГА о проблемах медучреждения.

В свою очередь глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким утверждал, что знал о ситуации, которая сложилась в Южноукраинской городской клинической больнице. По его мнению, в проблемах было виновато руководство учреждения, которое раздуло штат и не отработало заключение пакетов с НСЗУ.