На территории Николаевской области зарегистрированы неблагополучные пункты по заразным болезням животных.
Об этом сообщили в управлении Госпродпотребслужбы в Николаевской области.
По состоянию на 1 октября, в Николаевском районе в селе Зеленый Гай на предприятии «Степовое» зафиксирован лептоспироз свиней.
Также фиксируют и бешенство домашних животных. Так, случаи бешенства котов зафиксированы в Николаевском районе в селе Новопетровское, в поселке Ольшанское, а также в городе Новый Буг по улице Щорса, 10. Собак, заболевших бешенством, обнаружили в Вознесенском районе в селе Таборовка, а также в Кривоозерском районе в селе Секретарка. Бешенство у коров выявили в городе Первомайск по улице Партизанской Искры, 117.
Кроме того, в Очаковском и Еланецком районах был зафиксирован трихинеллез лисицы. Заболевших животных выявили в охотничьих угодьях Куцурубской ОТГ и охотничьих угодьях ПОГ «Еланецкая МРГ», а также в Воссиятском сельском совете.
Ранее сообщалось, что в селе Первомайское Снигиревской громады обнаружили бешенство у домашней собаки.
Напомним, что на Николаевщине обозначили список мест, где могут попадаться животные, которые страдают бешенством или трихинеллезом.
На территории Николаевской области зарегистрированы неблагополучные пункты по заразным болезням животных.
Об этом сообщили в управлении Госпродпотребслужбы в Николаевской области.
По состоянию на 1 октября, в Николаевском районе в селе Зеленый Гай на предприятии «Степовое» зафиксирован лептоспироз свиней.
Также фиксируют и бешенство домашних животных. Так, случаи бешенства котов зафиксированы в Николаевском районе в селе Новопетровское, в поселке Ольшанское, а также в городе Новый Буг по улице Щорса, 10. Собак, заболевших бешенством, обнаружили в Вознесенском районе в селе Таборовка, а также в Кривоозерском районе в селе Секретарка. Бешенство у коров выявили в городе Первомайск по улице Партизанской Искры, 117.
Кроме того, в Очаковском и Еланецком районах был зафиксирован трихинеллез лисицы. Заболевших животных выявили в охотничьих угодьях Куцурубской ОТГ и охотничьих угодьях ПОГ «Еланецкая МРГ», а также в Воссиятском сельском совете.
Ранее сообщалось, что в селе Первомайское Снигиревской громады обнаружили бешенство у домашней собаки.
Напомним, что на Николаевщине обозначили список мест, где могут попадаться животные, которые страдают бешенством или трихинеллезом.