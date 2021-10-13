На территории Николаевской области зарегистрированы неблагополучные пункты по заразным болезням животных.

Об этом сообщили в управлении Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

По состоянию на 1 октября, в Николаевском районе в селе Зеленый Гай на предприятии «Степовое» зафиксирован лептоспироз свиней.

Также фиксируют и бешенство домашних животных. Так, случаи бешенства котов зафиксированы в Николаевском районе в селе Новопетровское, в поселке Ольшанское, а также в городе Новый Буг по улице Щорса, 10. Собак, заболевших бешенством, обнаружили в Вознесенском районе в селе Таборовка, а также в Кривоозерском районе в селе Секретарка. Бешенство у коров выявили в городе Первомайск по улице Партизанской Искры, 117.

Кроме того, в Очаковском и Еланецком районах был зафиксирован трихинеллез лисицы. Заболевших животных выявили в охотничьих угодьях Куцурубской ОТГ и охотничьих угодьях ПОГ «Еланецкая МРГ», а также в Воссиятском сельском совете.

Ранее сообщалось, что в селе Первомайское Снигиревской громады обнаружили бешенство у домашней собаки.

Напомним, что на Николаевщине обозначили список мест, где могут попадаться животные, которые страдают бешенством или трихинеллезом.