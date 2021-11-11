ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» начало испытывать дефицит газа в рамках установленных НАК «Нафтогаз Украины» лимитов для теплоснабжения бюджетной сферы уже с начала отопительного сезона в октябре.

Об этом рассказал директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов в эфире программы «Добрый вечер» на канале НИС-ТВ.

Он рассказал, что НАК «Нафтогаз Украины» рассчитали лимит по показателям потребления газа «Николаевоблтеплоэнерго» в этот же период в течение последних трех лет. Если же предприятие этот лимит превысит - дополнительный объем газа будет покупать дороже. Николай Логвинов отметил, у предприятия нет средств оплачивать газ по рыночной цене.

–Лимиты на газ были посчитаны за последние три календарные года, но прошлая зима была холодной, а предыдущие две зимы были теплыми. То есть лимитов на газ не хватает уже. Есть риск, если нам их не увеличат, то мы будем покупать перелимит по рыночной стоимости. Если я не ошибаюсь, что сегодня рыночная цена составляет 37 тысяч за 1000 кубов газа. Это очень дорого. У нас отопительный сезон начался 23 числа. Да, и нам уже не хватает лимитов для бюджетной сферы. Но в связи с тем, что мы начали отопительный сезон раньше, мы подали заявку в НАК «Нафтогаз Украины» и нам увеличили лимит, который необходим, но мы не знаем, как будет проходить ноябрь. Мы в прошлом году начинали отопление 8 ноября, в этом году мы начали немного раньше. Есть экономия газа за счет реконструкции котельных, но мы рискуем, что можем выйти на конец месяца и у нас будет перелимит и как на это посмотрит НАК Нафтогаз мы еще не знаем, – рассказал Николай Логвинов.

Напомним, что в отопительном сезоне 2021-2022 годов жителям двух больших микрорайонов тепло будут поставлять реконструированные котельные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». В прошлом году была завершена модернизация котельных на улице Белой, 71, ПГУ, 72 и улице Спортивная, 1-к.

Ранее сообщалось, что «Николаевгаз» обратился в НКРЕКП относительно повышения тарифа на транспортировку газа практически в три раза. Предварительные общественные слушания на этот счет с участием горожан оказались формальностью — их предложения не были учтены.