Глава администрации Центрального района Александр Береза планирует пробежать марафон «который никто не хочет бежать» и пригласил желающих поучаствовать. Каждому участнику подарят стартовые пакеты и медали с частицей гильзы с востока Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Глава администрации Центрального района сообщил, что марафон направлен на привлечение внимания всего мира к войне в Украине.

— На Востоке Украины находится поселок Нью-Йорк Донецкой области в 1 километре от линии фронта. 7 лет продолжается война на востоке нашей страны, она забрала десятки тысяч наших военных, сломала судьбы сотням тысяч украинцев. Этот Нью-Йоркский марафон никто не хочет бегать! Именно поэтому Новая Почта основала событие для привлечения внимания Мира к войне в Украине. Только за десять дней проведения «Марафона, который никто не хочет бежать», на него зарегистрировались более 35 500 участников из 57 стран! Все они получат стартовые пакеты и медали с частицей гильзы с востока Украины. Я решил и призываю вас присоединиться и одолеть марафон, который никто не бегает! Каждый бежит свою дистанцию в своем темпе. Старт в эту субботу 27 ноября в 9:00 на стадионе парка Победы, – написал Александр Береза.

Отметим, что это не первый марафон, в котором принимает участие глава администрации Центрального района Александр Берёза. После соревнований Ironman, которые прошли 31 октября в Турции, он пригласил николаевцев выпить с ним чай или кофе и послушать о его впечатлениях.

Тем временем, жители города продолжают жаловаться на горы мусора и листвы на улицах, которые коммунальные службы не спешат убирать. Так, горы мусора были замечены по улице Никольская, на пересечении улиц Московская и Адмирала Макарова, а также на пересечении улиц Инженерная и Большая Морская.

Свалка мусора по улице Никольская Пересечение улиц Московская и Адмирала Макарова

Также в октябре сообщалось, что на пересечении улиц 3-я Слободская и Большая Морская образовалась мусорная свалка рядом со стационарными мусорными баками.

Глава фракции «Европейской солидарности» в Николаевском горсовете Елена Киселева показала горы скопившегося мусора на улицах Центрального района.

Позже комиссия Николаевского областного совета по вопросам экологии рекомендовала администрации Центрального района убрать все стихийные свалки на территории Ракетного Урочища до 1 сентября. Мэр Николаева Александр Сенкевич считает такую критику необъективной. Он заявил, что если бы жители города не устраивали стихийные свалки, то средства на их уборку можно было бы направить на ремонт школ и дорог.

В свою очередь глава администрации Центрального района Николаева Александр Берёза заявил, что не испытывает чувства стыда за регулярные свалки мусора на вверенной ему территории и не понимает, почему местные жители вызывают его к совести.