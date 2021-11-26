Госпродпотребслужба составила протокол, согласно которому уровень шума для жителей дома по улице Заводская, 35, расположенном возле «НКХП», превышает норму.

Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы по отселению владельцев квартир по данному адресу, передает корреспондент НикВести.

По словам Татьяны Кравчук, соответствующая информация поступила прямо во время обсуждения вопроса.

— На Александра Федоровича (Сенкевича, — прим.) также уже письмо написано. Были проведены шумовые замеры возле Заводской, 35. Превышение по всем показателям — и днем, и ночью, — отметила депутат.

При этом представители Госпродпотребслужбы в зале заседания не присутствовали, но прислали соответствующий протокол. Документ хотели вывести на экран, чтобы продемонстрировать всем присутствующим, но, по словам Татьяны Кравчук, не смогли этого сделать в связи по техническим причинам.

Член рабочей группы Александр Ковтун зачитал показатели, указанные в письме.

— «Источник шума — Николаевский комбинат хлебопродуктов. Замеры в 21:00 — эквивалентный уровень шума — 46, допустимый — 40. В 21:20, источник шума — Николаевский комбинат хлебопродуктов, уровень — 61, допустимый — 55. В 22:00 — допустимый 30, эквивалентный 46, который там на месте. И в 22:20 допустимый 45, там — 57,8, — процитировал Александр Ковтун.

Он отметил, что работники Госпродпотребслужбы связались с ним и заявили о намерении направить этот протокол в Николаевский горсовет и лично мэру Александру Сенкевичу.

Ранее вице-мэр Виталий Луков сказал, что Николаев не сможет полностью выкупить квартиры жильцов домов в промзоне по Заводской. Согласно разработанной программе, из горбюджета смогут компенсировать до 40% стоимости, которую за них заплатит инвестор.

Напомним, что 24 сентября 2019 года в Николаеве состоялось открытие зернового терминала корейской компании Posco International и украинской Orexim Group в Николаевском морском порту.

Posco International (штаб-квартира — Сеул) — одна из крупнейших корейских торговых корпораций, торговое подразделение южнокорейского сталелитейного конгломерата POSCO. Развивает бизнес в трех основных сегментах: международная торговля, развитие добычи сырья и менеджмент проектов.

Мощности элеваторного комплекса составляют 142 тысячи тонн. Зерновой терминал «НКХП» имеет 3 линии и 5 точек приема автотранспорта, мощностью приемки 7 200 тонн в сутки. Одновременная разгрузка — 14 железнодорожных вагонов, 6 800 т/сутки.

Во время открытия отмечалось, что открытие зернового терминала даст Николаеву 200 высокооплачиваемых рабочих мест, а также будет пополнять государственный и местные бюджеты налогами.

Как сообщалось, вечером 21 июля жители домов по улице Заводской собрались на акцию протеста в районе предприятия «НКХП» Зерновой терминал. Люди перекрыли дорогу, ведущую в порт.

В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич 22 июля заявил, что в Николаеве на сегодня нет возможности отселить жителей дома по улице Заводской, 35.

Гипотетический (его еще на разработали — прим.) инвестпроект предполагал передачу с домами в промзоне на Заводской и часть земли под детским садиком частному бизнесу, который взамен построит новое жилье. Но возникла сложность, поскольку детский садик находится в собственности Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, а ГПЗКУ из-за судебных процессов запрещено отчуждение имущества.

Ранее жители выступили на исполкоме с требованием дать им новое жилье, так как под их окнами идет строительство зерновой галереи Николаевского терминала хлебопродуктов в морском торговом порту, в противном случае они будут устраивать акции протестов.

В свою очередь, на предприятии «Николаевский комбинат хлебопродуктов» считают неправильным, что жильцы домов по Заводской, 35 выдвигают свои претензии только к ним.

Также данный вопрос поднимался на заседании градостроительного совета, где мэрии было рекомендовано принять меры по отселению жителей 3 домов в связи с расширением порта.

Руководство филиала Posco International считает, что решение проблемы с отселением жителей дома по улице Заводской, 35, которые возмущены соседством с транспортной галереей Николаевского комбината хлебопродуктов, а также падением стоимости их жилья из-за расширения порта, кроется в общих усилиях горсовета, облгосадминистрации и Кабмина для создания нового инвестпроекта.

Отметим, что дома были построены портом и переданы городу в 1979 году.