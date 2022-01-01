Жители Николаева массово жалуются на неубранные свалки мусора на улицах города.

Свои жалобы в течение 30 и 31 декабря они публиковали в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.

Николаевец Антон Мельниченко опубликовал фото неубранной кучи мусора на углу улиц 9 Военная и Шкапина. Он также указал, что Администрация Центрального района в течение нескольких лет так и не смогла решить проблему стихийных свалок в Ракетном Урочище.

— С наступающим праздником Нового года Администрацию Центрального района, которые за весь 2021 год, как и за 2020, 2019, 2018 и т.д., не решили проблему со стихийными свалками в Ракетном Урочище. Тратя при этом на борьбу со свалками по 10 миллионов в год. Куда уходят эти деньги?, – написал Антон Мельниченко.

Ещё один житель города Михаил Моспаненко пожаловался на работу коммунального предприятия «Обрій», сотрудники которого не убрали свалки мусора в канун новогодних праздников.

— Проспект Корабелов 18-А, проспект Корабелов 16 - мусорные контейнера уже полные и это 30-31 декабря. Что будет 3-го января? Передайте привет «Обрию», где телефоны уже не берут, – написал Михаил Моспаненко.

Местная жительница Юлия Руденко опубликовала фото стихийной свалки мусора по улице Садовая, 11. Девушка обратилась к патрульной полиции, главе Администрации Центрального района Александру Березе, а также мэру Александру Сенкевичу с просьбой решить проблему с предпринимателем, от работы ларька которого и регулярно образовывается эта свалка мусора.

— В который раз прошу прекратить стихийную свалку по ул. Садовая, 11 (напротив 2 подъезда). Владелец ларька «Овощи-фрукты» (угол улицы Садовой и улицы Севастопольской) делает свалку мусора со своего ларька (коробки, ящики и другой мусор) напротив многоэтажного дома. У себя возле ларька мусорник не ставит. На многочисленные просьбы убрать свалку и не мусорить не реагирует. Обращалась в контакт центр неоднократно, но безрезультатно, – написала Юлия Руденко.

Жительница Николаева Наталья Перестюк поинтересовалась, почему коммунальные службы не вывозят мусор в канун новогодних праздников, опубликовав переполненные мусорные контейнеры по проспекту Мира, 72.

— Я так понимаю, что все уже празднуют или решили оставить срач на память? Почему не вывозится мусор по проспекту Мира, 72? Бросать уже некуда, а люди всё несут и несут, – написала девушка.

Ещё две жительницы Николаева опубликовали фото переполненных мусорных контейнеров — по улице Соборная, 9 и по улице 28 Армии, 14.

— Второй день наслаждаемся «новогодними подарками» от коммунальных служб! Соборная, 9 – вывезите мусор, пожалуйста!, – написала Натали Ващиленко. — Улица 28 Армии, 14. Рядом детская площадка, и кучи мусора!, – возмутилась Лилия Онилова.

Николаевец Виталий Владимирович также опубликовал фото переполненных мусорных баков по улице Космонавтов, 67.

— Судя по многочисленным обращениям в контакт центр, мэр и его команда решила сделать по всему городу такие новогодние инсталляции для всех горожан, – подписал фото николаевец.

Ещё один горожанин Максим Корабельный написал, что улицы Корабельного района превратились превратились в свалку, опубликовав соответствующие фото.

— Проспект Корабелов, улицы Океановская, Айвазовского, Олега Ольжича, вся высотная застройка в преддверии Нового года превратилась в большую свалку, указывать конкретные адреса нет смысла. Что случилось?, – написал николаевец.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что следующий 2022 год станет годом «генеральной уборки» в городе. По словам Александра Сенкевича, в городе планируют закупить большое количество мусорных контейнеров и дополнительные автомобили для сбора мусора.

Напомним, что в Николаеве существует проблема стихийных свалок и свалок, которые образовываются возле мусорных контейнеров в разных районах города. Мэр Николаева, реагируя на жалобы местных жителей относительно свалок бытового мусора в центре города заявлял, что если бы николаевцы не устраивали стихийные свалки, то средства на их уборку можно было бы направить на ремонт школ и дорог.

Под конец 2020 года николаевцы начали массово жаловаться на неубранные по городу кучи опавших листьев. В частности, жители микрорайона Водопой в Ингульском районе пожаловались на коммунальные службы, которые перед новогодними праздниками не убрали кучи опавших листьев.

Также жители дома по улице Фалеевская, 69 пожаловались на то, что у них во дворе образовалась свалка, а мусор никто не вывозит. Николаевский городской голова Александр Сенкевич проблему признал и заявил о том, что некоторые горожане устраивают свалки во дворах, выбрасывая мусор на кучи собранных опавших листьев.

Кроме этого житель Николаева Александр Голобродский прогулялся по улицам города и показал кучи неубранного мусора.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что убирать кучи опавших листьев на улицах Николаева начнут с января 2021 года, а после раскритиковал жителей города, которые выбрасывают свой мусор не в специально предназначенные для этого контейнеры для сбора ТБО, а на собранную листву, из-за чего образовываются стихийные свалки.

Мусорные свалки в центре Николаева. Октябрь 2021 года

В 2021 году жители Николаева пожаловались на неубранную стихийную свалку мусора на пересечении улиц 7-я Слободская, Каразина и 1-ая Военная. Бытовые отходы туда начали свозить не только из близлежащих домов, но и с других районов города.

Глава фракции «Европейской солидарности» в Николаевском горсовете Елена Киселева показала горы скопившегося мусора на улицах Центрального района. При этом, глава Администрации Центрального района Николаева Александр Берёза, комментируя образовавшиеся в центре города мусорные свалки, отметил, что это проблема культуры горожан и посоветовал жителю Николаева, который пожаловался на мусорную свалку в Ракетном урочище, «не свинячить».

Позже комиссия Николаевского областного совета по вопросам экологии рекомендовала администрации Центрального района убрать все стихийные свалки на территории Ракетного Урочища до 1 сентября. Мэр Николаева Александр Сенкевич считает такую критику необъективной, а спустя месяц журналист показал образовавшиеся возле контейнерных площадок мусорные свалки Центральном районе Николаева.