Из городского бюджета могут выделить около 19 миллионов гривен частичной компенсации средств инвесторов, которые за свой счет переселят жителей домов по Заводской, 35 в промзоне.

Об этом свидетельствует проект программы развития промышленных зон Заводского района Николаева, который вынесут на рассмотрение депутатов, пишут НикВести.

Сама программа рассчитана на 3 года — с 2022 по 2024. На ее финансирование хотят заложить 49 миллионов 394 тысячи — 30,7 миллиона в 2022 году, 10 миллионов в 2023 и 8,5 в 2024.

19 миллионов 94 тысячи из этой суммы планируют предусмотреть на выплату частичной компенсации инвестору, который купит участок земли в промзоне и переселит жильцов домов по Заводской, 35.

Рассматриваются варианты как строительства нового жилья для них, так и его покупки.

30 миллионов гривен хотят потратить на обустройство и модернизацию транспортных путей в промышленной зоне Заводского района.

Напомним, в декабре исполком городского совета согласовал программу развития промышленных зон Заводского района Николаева.

Ранее сообщалось, что до конца года в Николаеве планирую принять положение о конкурсном отборе инвестора для выкупа участка земли в промзоне Заводского района.

Как сообщалось, жильцы данных домов неоднократно жаловались на соседство с транспортной галереей Николаевского комбината хлебопродуктов и требовали от властей Николаева отселить их.

Напомним, что 21 июля жители домов по улице Заводской собрались на акцию протеста в районе предприятия «НКХП» Зерновой терминал. Люди перекрыли дорогу, ведущую в порт.

В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич 22 июля заявил, что в Николаеве на сегодня нет возможности отселить жителей дома по улице Заводской, 35.

Гипотетический (его еще на разработали — прим.) инвестпроект предполагал передачу с домами в промзоне на Заводской и часть земли под детским садиком частному бизнесу, который взамен построит новое жилье. Но возникла сложность, поскольку детский садик находится в собственности Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, а ГПЗКУ из-за судебных процессов запрещено отчуждение имущества.

Ранее жители выступили на исполкоме с требованием дать им новое жилье, так как под их окнами идет строительство зерновой галереи Николаевского терминала хлебопродуктов в морском торговом порту, в противном случае они будут устраивать акции протестов.

Также данный вопрос поднимался на заседании градостроительного совета, где мэрии было рекомендовано принять меры по отселению жителей 3 домов в связи с расширением порта.

Руководство филиала Posco International считает, что решение проблемы с отселением жителей дома по улице Заводской, 35, которые возмущены соседством с транспортной галереей Николаевского комбината хлебопродуктов, а также падением стоимости их жилья из-за расширения порта, кроется в общих усилиях горсовета, облгосадминистрации и Кабмина для создания нового инвестпроекта.