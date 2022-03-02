Во вторник, 1 марта, колонна российской техники зашла на территорию Баштанского района Николаевщины. Там их встретили украинские военные, которые разбомбили эту технику и задержали двоих пленных.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Враг обстрелял из «Градов» объездную дорогу и пригород поселка Баштанка.

— Вопреки сильным обстрелам и преимуществу в вооружении, бойцы местной терробороны отказались покидать свои позиции и смело наносили огненное поражение оккупантам. Им на помощь своевременно пришла украинская авиация, помогавшая местным жителям разбомбить колонну военной техники российских захватчиков, пытавшихся захватить украинский населенный пункт. Московские преступники бросили свою технику и разбежались по окрестным полям. Захватчики скрылись на севере – в сторону поселка Новый Буг. Но это им не помогло. Армейские подразделения и терробороновцы обстреляли и сожгли остальную часть колонны — несколько десятков единиц бронетехники. Удалось задержали и взяли в плен двух русских солдат, — говорится в сообщении.

В результате успешного отпора оккупантам он понес большие потери в военной технике, а тероборона Баштанки пополнилась двумя целыми вражескими БТРами. Местные терробороновцы разыскивают и задерживают российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что в городе Баштанка приняли бой с российскими оккупантами. Также сообщалось, что жители Баштанки отобрали у врага и сожгли зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 6:00 2 марта, на 7-е сутки российской войны в Украине, враг пытается наступать по всем направлениям, но повсюду получает отпор защитников и несет потери.