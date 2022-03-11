Сбитый под Николаевом российский майор авиационного полка из Крыма Алексей Головенский заявил, что руководство отправило его на верную смерть, заверив, что Украина не сильна в ПВО.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции пленных российских военных 11 марта, пишут НикВести.

Он рассказал, что 23 февраля им довели приказ главнокомандующего Минобороны РФ о начале захвата Украины. После чего добавил, что совершил 7 боевых вылетов, задачей которых являлась разведка, выявление систем радиоэлектронной борьбы, средств ПВО для их дальнейшего уничтожения. Также его полку была доведена задача о высадке десанта из кораблей в Черном море, которую он должен был поддерживать из воздуха.

— Никто ни о чем не переживал, так как наше руководство постоянно утверждало и доводило информацию о том, что Украина слаба в ПВО, что все старое, не работает, поэтому «летайте, вторгайтесь, ничего не бойтесь». В результате чего 5 марта 2022 года, получив очередной преступный приказ по выполнению боевого вылета, я взлетел с аэродрома Саки и меня направили на территорию Николаевской области с целью выявления радиоизлучения ПВО противника для их дальнейшего уничтожения, а также постоянного ведения разведки летающих аппаратов на территории Украины. В течение получаса я осуществлял разведку, ничего не подозревая, ни о чем не думая. В результате был сбит ПВО Украины, двумя ракетами, катапультировался и попал в руки ВСУ, – сказал он.

По его мнению, руководство отправила летчика как «наживку на 100% смерть».

— ПВО на территории Украины работает, работает отлично. Зачем нас посылают как мясо — непонятно, – добавил российский пилот.

Он тоже попросил прощения у украинцев за смерти мирных жителей, сожженные города и хаос.

Сбитый летчик был удивлен, что здесь нет фашистов, а с ним разговаривают на русском языке: «Я нахожусь на территории Украины уже 7 дней. Со мной обращаются хорошо, меня не били, со мной даже разговаривали на русском языке. Как нам преподносят — фашизм, антироссия — я до сих пор здесь не увидел».

Ранее сообщалось, что российский пилот из временно оккупированного Крыма, которого сбили под Николаевом, перед этим бомбил Полтавскую область, где живёт его мать.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.

По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

Вечером 8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

В то же время в некоторых селах Витовского и Баштанского районов из-за боевых действий произошла гуманитарная катастрофа — люди больше недели живут без электричества и газа.