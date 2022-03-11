Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Сбитый под Николаевом российский майор авиационного полка из Крыма Алексей Головенский заявил, что руководство отправило его на верную смерть, заверив, что Украина не сильна в ПВО.
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции пленных российских военных 11 марта, пишут НикВести.
Он рассказал, что 23 февраля им довели приказ главнокомандующего Минобороны РФ о начале захвата Украины. После чего добавил, что совершил 7 боевых вылетов, задачей которых являлась разведка, выявление систем радиоэлектронной борьбы, средств ПВО для их дальнейшего уничтожения. Также его полку была доведена задача о высадке десанта из кораблей в Черном море, которую он должен был поддерживать из воздуха.
— Никто ни о чем не переживал, так как наше руководство постоянно утверждало и доводило информацию о том, что Украина слаба в ПВО, что все старое, не работает, поэтому «летайте, вторгайтесь, ничего не бойтесь». В результате чего 5 марта 2022 года, получив очередной преступный приказ по выполнению боевого вылета, я взлетел с аэродрома Саки и меня направили на территорию Николаевской области с целью выявления радиоизлучения ПВО противника для их дальнейшего уничтожения, а также постоянного ведения разведки летающих аппаратов на территории Украины. В течение получаса я осуществлял разведку, ничего не подозревая, ни о чем не думая. В результате был сбит ПВО Украины, двумя ракетами, катапультировался и попал в руки ВСУ, – сказал он.
По его мнению, руководство отправила летчика как «наживку на 100% смерть».
— ПВО на территории Украины работает, работает отлично. Зачем нас посылают как мясо — непонятно, – добавил российский пилот.
Он тоже попросил прощения у украинцев за смерти мирных жителей, сожженные города и хаос.
Сбитый летчик был удивлен, что здесь нет фашистов, а с ним разговаривают на русском языке: «Я нахожусь на территории Украины уже 7 дней. Со мной обращаются хорошо, меня не били, со мной даже разговаривали на русском языке. Как нам преподносят — фашизм, антироссия — я до сих пор здесь не увидел».
Ранее сообщалось, что российский пилот из временно оккупированного Крыма, которого сбили под Николаевом, перед этим бомбил Полтавскую область, где живёт его мать.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.
В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.
По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.
В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.
Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.
На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.
С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.
Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.
На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».
Вечером 8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.
В то же время в некоторых селах Витовского и Баштанского районов из-за боевых действий произошла гуманитарная катастрофа — люди больше недели живут без электричества и газа.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Сбитый под Николаевом российский майор авиационного полка из Крыма Алексей Головенский заявил, что руководство отправило его на верную смерть, заверив, что Украина не сильна в ПВО.
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции пленных российских военных 11 марта, пишут НикВести.
Он рассказал, что 23 февраля им довели приказ главнокомандующего Минобороны РФ о начале захвата Украины. После чего добавил, что совершил 7 боевых вылетов, задачей которых являлась разведка, выявление систем радиоэлектронной борьбы, средств ПВО для их дальнейшего уничтожения. Также его полку была доведена задача о высадке десанта из кораблей в Черном море, которую он должен был поддерживать из воздуха.
— Никто ни о чем не переживал, так как наше руководство постоянно утверждало и доводило информацию о том, что Украина слаба в ПВО, что все старое, не работает, поэтому «летайте, вторгайтесь, ничего не бойтесь». В результате чего 5 марта 2022 года, получив очередной преступный приказ по выполнению боевого вылета, я взлетел с аэродрома Саки и меня направили на территорию Николаевской области с целью выявления радиоизлучения ПВО противника для их дальнейшего уничтожения, а также постоянного ведения разведки летающих аппаратов на территории Украины. В течение получаса я осуществлял разведку, ничего не подозревая, ни о чем не думая. В результате был сбит ПВО Украины, двумя ракетами, катапультировался и попал в руки ВСУ, – сказал он.
По его мнению, руководство отправила летчика как «наживку на 100% смерть».
— ПВО на территории Украины работает, работает отлично. Зачем нас посылают как мясо — непонятно, – добавил российский пилот.
Он тоже попросил прощения у украинцев за смерти мирных жителей, сожженные города и хаос.
Сбитый летчик был удивлен, что здесь нет фашистов, а с ним разговаривают на русском языке: «Я нахожусь на территории Украины уже 7 дней. Со мной обращаются хорошо, меня не били, со мной даже разговаривали на русском языке. Как нам преподносят — фашизм, антироссия — я до сих пор здесь не увидел».
Ранее сообщалось, что российский пилот из временно оккупированного Крыма, которого сбили под Николаевом, перед этим бомбил Полтавскую область, где живёт его мать.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.
В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.
По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.
В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.
Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.
На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.
С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.
Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.
На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».
Вечером 8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.
В то же время в некоторых селах Витовского и Баштанского районов из-за боевых действий произошла гуманитарная катастрофа — люди больше недели живут без электричества и газа.