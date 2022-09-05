5 вересня триває 194-а доба спротиву українців повномасштабному збройному вторгненню Російської Федерації.

Як повідомляє Генштаб, на Південнобузькому напрямку противник веде оборонні дії, здійснив обстріли в районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Олександрівка, Таврійське, Партизанське, Ольгине, Киселівка, Кобзарці, Біла Криниця, Андріївка, Нововоскресенське, Миронівка, Любимівка, Петрівка. Ворожих авіаційних ударів зазнали райони Березнегуватого, Безіменного, Великого Артакового, Сухого Ставка та Білої Криниці. Для коригування вогню окупанти задіяли БпЛА.

Протягом вчорашнього дня ЗСУ на півдні знищили понад 100 окупантів і 40 одиниць техніки, повідомляє Оперативне командування «Південь». Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання в інтенсивній кількості.

Онлайн-репортаж

Оновлюється

«НикВести» зробили аналіз води: наскільки небезпечним є те, що тече в кранах миколаївців

За її результатами – поточний стан води у місті не відповідає Державним санітарним правилам і нормам, які діють для визначення питної води. Зокрема, вода у кранах миколаївців є небезпечною для споживання, оскільки містить ентерококи, синьогнійну паличку, токсичні елементи, має підвищений вміст хлоридів, сульфатів, сухого залишку та інше.

За добу росіяни пошкодили понад 80 житлових будинків на Миколаївщині, повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

Після вчорашніх обстрілів Миколаєва, Вознесенська, Очакова, Петрово-Солонихи та Первомайського Первомайської громади, поліцейські задокументували 66 пошкоджених приватних та 16 багатоквартирних будинків. Також руйнацій зазнали навчальні заклади, культова споруда, приміщення підприємств та інші об’єкти інфраструктури.

Після вчорашніх обстрілів Миколаєва, Вознесенська, Очакова, Петрово-Солонихи та Первомайського Первомайської громади, поліцейські задокументували 66 пошкоджених приватних та 16 багатоквартирних будинків.

Чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ 5 вересня завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції. Очікується, що два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі, повідомили в «Енергоатомі».

«Сьогодні, 5 вересня 2022 року, чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції. Очікується, що два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі», — йдеться у повідомленні.

Російські військові бунтують та відмовляються від участі в бойових діях на півдні України, повідомляє ОК «Південь».

За даними військових, зафіксований бунт військовослужбовців 127-го полку 1 армійського корпусу окупаційних вйськ у вигляді колективної відмови від участі у бойових діях.

Однією із причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад залишився навіть без води.

Бунтівників вже вивезено з позицій російськими спецслужбами

У небі над Миколаївщиною збито керовану авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59, випущену російським винищувачем. Про це повідомили в Повітряному командуванні «Південь».

Також 4 вересня, близько 23:00, у Бериславському районі Херсонщини, силами та засобами протиповітряної оборони було виявлено та знищено два безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

За минулу добу на території Миколаївської області через ворожі обстріли сталося чотири пожежі. Про це повідомили в ДСНС України в Миколаївській області.

Вранці 4 вересня після ворожого обстрілу горіли складські приміщення на території зерноскладу у місті Вознесенськ. Пожежа охопила 100 квадратних метрів території. Вдень окупанти снарядами зруйнували та спалили житловий будинок у селі міського типу Первомайське Первомайської ТГ Миколаївського району.

Також ворог поцілив по село міського типу Березнегувате, де зайнялися складські приміщення одного з місцевих підприємств. Сталося це вдень, близько 12 години.

Нічний масований обстріл по Миколаєву теж мав свої наслідки. Російські військові в черговий раз «звільнили» одне з підприємств міста від вже пошкодженого складського приміщення.

Також сьогодні комунальники продовжують ліквідовувати наслідки вчорашніх обстрілів Миколаєва, повідомив мер Сєнкевич.

В районі однієї з лікарень досі перекритий рух вулицею. Тут ракета впала просто на проїжджу частину, пошкодивши водопровід. Фахівці «Миколаївводоканалу» перекрили воду на даній ділянці. Тепер їм потрібно замінити частину пошкодженої труби. Після цього вирву зариють та відновлять дорожнє покриття.

Близько 00:30, 5 вересня, місто Миколаїв було знову атаковано ракетами. За попередніми даними, типу С-300, повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Влучання були у промислове підприємство на околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Україна ще не отримала інженерно-ядерний звіт за результатами візиту МАГАТЕ, повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

На півдні результати бойового дня складають втрати ворожого війська у кількості:

104 окупанти

6 танків

26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки

9 гаубиць «Мста-С» і «Мста-Б»

безпілотний розвідник «Елерон-10»

Знищено склад ворожих боєприпасів в районі Томиної Балки, понтонну переправу поблизу села Львове, уражено пункт управління 35 армії в Каховському районі та два контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку і 126-ої окремої бригади берегової оборони в Миколаївському та Бериславському районах, відповідно.

Переправи через Дніпро і Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі у Берліні обговорив із канцлером Олафом Шольцом можливі поставки нової номенклатури німецької важкої бронетехніки в Україну, зокрема танків.