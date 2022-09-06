Фото: Костянтин Ліберов

6 вересня триває 195-а доба спротиву українців повномасштабному збройному вторгненню Російської Федерації.

За інформацією Генштабу, протягом минулої доби росіяни на Південнобузькому напрямку росіяни обстрілювали наступні населені пункти: Миколаїв, Новогригорівка, Яковлівка, Партизанське, Квітневе, Киселівка, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине, Любомирівка, Степова Долина, Таврійське, Мирне, Степове, Новоолександрівка, Первомайське, Кобзарці, Петрівка, Зарічне, Іванівка, Токареве, Ольгине та Широке.

Вчора, з метою покращення тактичного положення, росіяни проводили штурмові дії в напрямку Шмідтового і Тернових Под на Миколаївщині, повідомляє Оперативне командування «Південь».

В штурм ворог пішов силами зведеного підрозділу, зокрема, із застосуванням спецпризначенців. Але успіху не мав.

Загалом основна увага його була зосереджена на утриманні займаних рубежів, нанесенні авіаційних ударів в напрямку Малої Сейдеменухи, Правдиного, Білогірки.

За день ворог здійснив 24 авіаційних та 3 ракетних удари.

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В Харкові росіяни завдали ракетного удару по багатоквартирному будинку.

Внаслідок удару окупантами по Кривому Рогу почалася сильна пожежа на нафтобазі.

«У нас ракетний удар по Кривому Рогу. Сильна пожежа на нафтобазі. На місці працюють вогнеборці та пожежний потяг. Масштаби руйнацій та інформація про постраждалих з’ясовуються», — повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Вранці 6 вересня у небі над Миколаївською областю сили ППО знищили чотири крилаті ракети Х-101, повідомили в повітряному командуванні «Південь».

Ракети виявили та знищили 6 вересня у проміжок часу з 07:00 до 08:00.

Пуски крилатих ракет здійснювались із російського стратегічного бомбардувальника Ту-95МС із північної частини Каспійського моря.

Всього вранці Повітряні сили України збили один вертоліт окупантів Ка-52 та п’ять з шести високоточних ракет, випущених з Каспійського моря.

— Ранок починається з гарних новин: збито ще один вертоліт окупантів Ка-52 зенітно-ракетними військами повітряних сил. Також під час повітряної тривоги, яка лунала зранку у більшості областей країни, було збито п’ять із шести ракет окупантів класу Х-101, які вважаються високоточними, — повідомив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Інформація від ОВА щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області за минулу добу, станом на ранок 6 вересня:

За інформацією ОК «Південь», вчора, 5 вересня, силами протиповітряної оборони було знищено ракету «Іскандер», що ворог випустив по Миколаївщині.

Вдень, 5 вересня, близько об 11:00 були обстріли с. Широке Широківської громади. Влучання було у вже зруйновану сільгоспбудівлю домогосподарства. Постраждалих немає.

Вночі, 6 вересня, близько 01:00 були обстріли околиці с. Явкіно Баштанської громади. Влучили в склад з зерном фермерського господарства. Внаслідок чого виникла пожежа. Постраждалих немає, по пошкодженням інформація уточнюється.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Станом на ранок 6 вересня 2022 року більше ніж 1 тисяча 123 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 382 дитини загинули та понад 741 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 389, Харківській - 204, Київській - 116, Миколаївській - 71, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 5 вересня внаслідок обстрілу ворогом міста Бахмут Донецької області поранено 17-річного підлітка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 тисячі 328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

За минулу добу, 5 вересня, українські військові ліквідували ще 350 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 50 тисяч 150 солдатів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника на 06.09 орієнтовно склали:

особового складу — 50150 (+350) осіб;

танків — 2077 (+9) одиниць;

бойових броньованих машин — 4484 (+25) одиниць;

артилерійських систем — 1179 (+22) одиниць;

РСЗВ — 296 (+2) одиниць;

засоби ППО — 156 (+0) одиниць;

літаків — 236 (+0) одиниць;

вертольотів — 207 (+1) одиниць;

БПЛА — 876 (+9) одиниць;

крилаті ракети — 209 (+4) одиниць;

кораблі / катери — 15 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 3305 (+19) одиниць;

спеціальна техніка — 109 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Глава Чечні, ставленик президента РФ Володимира Путіна Рамзан Кадиров, який нещодавно заявив про плани піти у відставку, передумав залишати посаду.

Більше того, дізнавшись про те, що в Росії один із глав регіонів був при владі аж 27 років, Рамзан Кадиров вирішив побити цей рекорд.

— Багато обговорюють цими днями мої слова про безстрокову відпустку. Міркування, аналіз, прогнози, домисли. Хочу розрядити атмосферу і покласти край усім розмовам. Того дня натрапив на публікацію, в якій йшлося про те, що я обіймаю свою посаду 15 років і є «довгожителем» серед голів регіонів. Я подумав, що це багато, і вирішив дізнатися про вашу думку. Пізніше з'ясував, що не такий я і «довгожитель» — колишній рекорд, як з'ясовується, становить 27 років. Тому скажу більше: тепер я вирішив піти на побиття чинного рекорду. Подивимося, може, я обійду цей показник, — написав він.

ЗСУ знищили ще понад 80 окупантів і 20 одиниць техніки росіян на херсонському напрямку, повідомляє ОК «Південь».

Авіація ЗСУ нанесла 18 ударів по позиціях, логістиці, командних та опорних пунктах російської армії на Херсонщині.

Протягом бойового дня, в районі Високопілля продовжувалась розвідувальна діяльність за допомогою безпілотного шпигуна «Орлан-10». Влучним пострілом зенітного ракетного підрозділу лазутчика знищено.

А під час ракетної атаки по визволених територіях Херсонщини, в районі Андріївки, силами протиповітряної оборони знищено дві ракети Х-59.

Ракетно-аптилерійськими підрозділами виконано 370 вогневих завдань з ураження підрозділів протиповітряної оборони ворога, районів зосередження сил і засобів, станцій радіоелектронної боротьби й понтонних переправ поблизу Дар’ївки та вздовж Каховської ГЕС.

Вогневий контроль переправ через річку Дніпро системний і ефективний.

Підтверджені втрати ворога складають:

86 окупантів

4 танки

12 одиниць авто-бронетехніки

4 гаубиці 152 —го калібру «Мста-Б» та «Мста-С»

3 гармати 152-го калібру «Гіацинт-Б» та «Гіацинт-С»

станцію зв’язку

протитанковий ракетний комплекс.

Ліквідовано 4 склади ворожих боєприпасів в Бериславському, Херсонському й Баштанському районах.

В районі Новогригорівки на Миколаївщині під час спроби росіян атакувати наші позиції, було відкрито вогонь на ураження і знищено ударний ворожий гелікоптер Ка-52.

Такий гелікоптер коштує близько 16 мільйонів доларів.