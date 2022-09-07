Религиозные общины Николаева, на территории которых иностранные доноры пробурили скважины, не получают компенсаций за расходуемую для перекачки и очистку воды электроэнергию.

Проблему на заседании бюджетной комиссии городского совета 6 сентября озвучил депутат Максим Коваленко, пишут «НикВести».

— Большие европейские и американские доноры на территории религиозных общин, церквей сделали скважины и поставили системы очистки. В общей сложности это 20 точек. Но возникла проблема: это потребляет много электроэнергии и дополнительных затрат. Я понимаю, что город в этом проекте помог баками, но хочется, чтобы город также компенсировал расходы электроэнергии, — сказал он.

Депутат добавил, что эти 20 скважин снабжают питьевой водой около 30 тысяч николаевцев. При этом общины подавали заявки в городской совет на компенсацию средств за электроэнергию за апрель и май, однако до сих пор ее не получили.

— Я скажу, как есть: там нужно было заполнять анкету на сайте горсовета, потом обращаться в Николаевоблэнерго, потом делать все расчеты и потом ждать. Ждем по сегодняшний день, — отметил Максим Коваленко.

В начале мая сообщалось, что николаевцы, которые делятся водой из своих скважин, могут получить компенсацию за электроэнергию.

Напомним, вода в кранах николаевцев опасна для потребления, поскольку содержит энтерококки, синегнойную палочку, токсичные элементы, имеет повышенное содержание хлоридов, сульфатов, сухого остатка и другое. Об этом свидетельствуют результаты соответствующей экспертизы воды, которую «НикВести» заказали в Николаевской государственной лаборатории Госпродпотребслужбы.