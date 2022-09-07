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Религиозные общины Николаева, на территории которых иностранные доноры пробурили скважины, не получают компенсаций за расходуемую для перекачки и очистку воды электроэнергию.
Проблему на заседании бюджетной комиссии городского совета 6 сентября озвучил депутат Максим Коваленко, пишут «НикВести».
— Большие европейские и американские доноры на территории религиозных общин, церквей сделали скважины и поставили системы очистки. В общей сложности это 20 точек. Но возникла проблема: это потребляет много электроэнергии и дополнительных затрат. Я понимаю, что город в этом проекте помог баками, но хочется, чтобы город также компенсировал расходы электроэнергии, — сказал он.
Депутат добавил, что эти 20 скважин снабжают питьевой водой около 30 тысяч николаевцев. При этом общины подавали заявки в городской совет на компенсацию средств за электроэнергию за апрель и май, однако до сих пор ее не получили.
— Я скажу, как есть: там нужно было заполнять анкету на сайте горсовета, потом обращаться в Николаевоблэнерго, потом делать все расчеты и потом ждать. Ждем по сегодняшний день, — отметил Максим Коваленко.
В начале мая сообщалось, что николаевцы, которые делятся водой из своих скважин, могут получить компенсацию за электроэнергию.
Напомним, вода в кранах николаевцев опасна для потребления, поскольку содержит энтерококки, синегнойную палочку, токсичные элементы, имеет повышенное содержание хлоридов, сульфатов, сухого остатка и другое. Об этом свидетельствуют результаты соответствующей экспертизы воды, которую «НикВести» заказали в Николаевской государственной лаборатории Госпродпотребслужбы.
Больше информации о том, чем грозит горожанам употребление «технической» воды и что ждет жителей города дальше — в материале «Николаев. Город, держащий оборону юга, страдает от жажды».
Также сообщалось, что из-за плохого качества воды николаевским коммунальщикам приходится ремонтировать водосети примерно в 5 раз чаще, чем до полномасштабного наступления РФ.
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Религиозные общины Николаева, на территории которых иностранные доноры пробурили скважины, не получают компенсаций за расходуемую для перекачки и очистку воды электроэнергию.
Проблему на заседании бюджетной комиссии городского совета 6 сентября озвучил депутат Максим Коваленко, пишут «НикВести».
— Большие европейские и американские доноры на территории религиозных общин, церквей сделали скважины и поставили системы очистки. В общей сложности это 20 точек. Но возникла проблема: это потребляет много электроэнергии и дополнительных затрат. Я понимаю, что город в этом проекте помог баками, но хочется, чтобы город также компенсировал расходы электроэнергии, — сказал он.
Депутат добавил, что эти 20 скважин снабжают питьевой водой около 30 тысяч николаевцев. При этом общины подавали заявки в городской совет на компенсацию средств за электроэнергию за апрель и май, однако до сих пор ее не получили.
— Я скажу, как есть: там нужно было заполнять анкету на сайте горсовета, потом обращаться в Николаевоблэнерго, потом делать все расчеты и потом ждать. Ждем по сегодняшний день, — отметил Максим Коваленко.
В начале мая сообщалось, что николаевцы, которые делятся водой из своих скважин, могут получить компенсацию за электроэнергию.
Напомним, вода в кранах николаевцев опасна для потребления, поскольку содержит энтерококки, синегнойную палочку, токсичные элементы, имеет повышенное содержание хлоридов, сульфатов, сухого остатка и другое. Об этом свидетельствуют результаты соответствующей экспертизы воды, которую «НикВести» заказали в Николаевской государственной лаборатории Госпродпотребслужбы.
Больше информации о том, чем грозит горожанам употребление «технической» воды и что ждет жителей города дальше — в материале «Николаев. Город, держащий оборону юга, страдает от жажды».
Также сообщалось, что из-за плохого качества воды николаевским коммунальщикам приходится ремонтировать водосети примерно в 5 раз чаще, чем до полномасштабного наступления РФ.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга