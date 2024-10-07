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Нові жителі Миколаївщини: минулого тижня народилося 108 немовлят

Новонароджена дитина. Ілюстраційне фотоНовонароджена дитина. Ілюстраційне фото

Минулого тижня у пологових відділеннях Миколаївщини народилося 108 немовлят. 

Про це повідомляє управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА.

У відомстві зазначили, що з 30 вересня до 6 жовтня, на світ з'явилися 57 хлопчиків та 51 дівчинка. Серед них і одна двійня.

З найменшою вагою — 1370 грамів, народилася дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради, — інформує обласне управління охорони здоров'я.

В Миколаєві, з 27 вересня до 3 жовтня, народилося 53 дитини: 25 дівчат та 28 хлопчиків. 

Про це повідомили в Миколаївській міський раді.  

В той же час, Вознесенська міська рада прозвітувала, що минулого тижня у громаді народилось 9 немовлят: 5 дівчат та 4 хлопчики. 

Раніше «МикВісті» повідомляли, що у Баштанській лікарні у вересні на світ з’явилося 12 немовлят.

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