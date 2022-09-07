Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине не стоит рассчитывать на скорую победу над Россией, но выразил убеждение, что война не продлится годами.
Об этом он заявил в интервью LB.ua.
— Я хотел бы не согласиться, что годы и годы мы будем бороться с этим агрессором. Я более оптимистичен в этом случае, у меня свой прогноз, как это должно закончиться. Я очень осторожно к этому отношусь. Я говорю, что раз – это будет непростая война, два – победа будет за нами, три – не будет скорой победы, но это точно не годы, – сказал Алексей Данилов.
Он добавил, что Украина должна сделать так, чтобы у РФ после поражения снова не возникло желания на кого-то нападать.
— Мы должны сделать так, чтобы после нашей победы у них вообще не было желания, не было зубов во рту, чтобы кого-то покусать, не только нас. И мы это обязательно с вами сделаем, тогда будем спокойнее, — заверил Алексей Данилов.
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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине не стоит рассчитывать на скорую победу над Россией, но выразил убеждение, что война не продлится годами.
Об этом он заявил в интервью LB.ua.
— Я хотел бы не согласиться, что годы и годы мы будем бороться с этим агрессором. Я более оптимистичен в этом случае, у меня свой прогноз, как это должно закончиться. Я очень осторожно к этому отношусь. Я говорю, что раз – это будет непростая война, два – победа будет за нами, три – не будет скорой победы, но это точно не годы, – сказал Алексей Данилов.
Он добавил, что Украина должна сделать так, чтобы у РФ после поражения снова не возникло желания на кого-то нападать.
— Мы должны сделать так, чтобы после нашей победы у них вообще не было желания, не было зубов во рту, чтобы кого-то покусать, не только нас. И мы это обязательно с вами сделаем, тогда будем спокойнее, — заверил Алексей Данилов.
Ранее сообщалось, что на юге Украины российские военные добровольно поднимают белое знамя и сдаются в плен.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга