Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине не стоит рассчитывать на скорую победу над Россией, но выразил убеждение, что война не продлится годами.

Об этом он заявил в интервью LB.ua.

— Я хотел бы не согласиться, что годы и годы мы будем бороться с этим агрессором. Я более оптимистичен в этом случае, у меня свой прогноз, как это должно закончиться. Я очень осторожно к этому отношусь. Я говорю, что раз – это будет непростая война, два – победа будет за нами, три – не будет скорой победы, но это точно не годы, – сказал Алексей Данилов.

Он добавил, что Украина должна сделать так, чтобы у РФ после поражения снова не возникло желания на кого-то нападать.

— Мы должны сделать так, чтобы после нашей победы у них вообще не было желания, не было зубов во рту, чтобы кого-то покусать, не только нас. И мы это обязательно с вами сделаем, тогда будем спокойнее, — заверил Алексей Данилов.

Ранее сообщалось, что на юге Украины российские военные добровольно поднимают белое знамя и сдаются в плен.