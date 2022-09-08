Фото: Костянтин Ліберов

8 вересня триває 197-а доба спротиву українців повномасштабному збройному вторгненню Російської Федерації.

Протягом минулої доби на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали населені пункти Степова Долина, Олександрівка, Веселий Кут, Таврійське, Любомирівка, Благодатне, Первомайське, Шевченкове, Мирне, Новогригорівка та Білогірка, повідомляє Генштаб.

В свою чергу, вчора авіація ЗСУ нанесла 13 ударів по логістичних і управлінських об’єктах російських військ на півдні.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань. Як повідомляє Оперативне командування «Південь», окупанти втратили:

108 військових

5 танків

3 реактивні системи залпового вогню «Град»

15 одиниць авто-бронетехніки

10 гаубиць та гармат важкої артилерії

120 мм міномет

2 пускові установки С-400

радіолокатор наведення до С-300

два склади боєприпасів в Миколаївському районі.

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Українські військові успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам’янка, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 8 вересня.

Протягом минулої доби ворог завдав понад 10 ракетних та 22 авіаційних удари по об’єктах на території України.

Президент Володимир Зеленський відзначив досягнення Збройних Сил України на Півдні, а також на Харківщині.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський у зверненні в середу, 7 вересня, розповів про «хороші новини» з Харківської області, але уточнив, що називати звільнені населені пункти поки не можна.

Він подякував 25-й повітряно-десантній бригаді, 92-й окремій механізованій бригаді та 80-й десантно-штурмовій бригаді за хоробрість і героїзм при виконанні бойових завдань.

Також Зеленський подякував миколаївській 406-й окремій артилерійській бригаді, яка завдала «надзвичайно успішних» ударів по районах зосередження російських окупантів на півдні, і 60-й окремій піхотній бригаді, яка послідовно просувається вперед.

— Кожен успіх наших військових на тому чи іншому напрямку змінює на користь України й загальну ситуацію по всьому фронту. Що складніше окупантам, що більше у них втрат, то ліпшими будуть позиції в наших оборонців на Донбасі, то надійнішою буде оборона Запоріжжя та Миколаєва, міст Дніпропетровської області, то швидше зможемо звільнити Приазовʼя і весь південь, - сказав Володимир Зеленський.

Виконувач обов’язків мера Бердянська Олександр Свідло повідомив, що з початку окупації міста російськими окупантами його покинули більше половини мешканців.

Він підкреслив, що кількість людей, що виїжджають, почала зростати з настанням навчального року.

— За нашими розрахунками, більше половини мешканців вже виїхали й із початком навчального року кількість виїжджаючих збільшується, тому що більшість наших батьків у яких діти шкільного віку віддають перевагу українській освіті, — заявив він.

Водночас він нагадав, що у місті також перебувають жителі Маріуполя, який російські війська практично повністю зруйнували. Свідло вважає, що зараз у місті перебувають близько 50 тисяч осіб.