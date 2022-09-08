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Украинские военные успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Дибровно, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 сентября.
За прошедшие сутки враг нанес более 10 ракетных и 22 авиационных удара по объектам на территории Украины.
В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Циркуны, Большие Проходы, Славянск, Северск, Краматорск, Ивано-Дарьевка, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Богоявленка, Константиновка, Времевка, Большая Новоселка, Пречистовка, Дорожня Трудовое, Красное, Высокополье, Терновые Поды, Лозовое, Ольговское, Белогорка, Костромка, Красный Яр, Сухой Пруд, Безымянное, Андреевка и Белая Криница.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины по воздушному пространству и территории республики Беларусь.
В других направлениях противник продолжал огненное поражение по военным и гражданским объектам.
На Северском направлении из минометов и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бачевск, Уланово и Запсилье Сумской области;
на Харьковском направлении из ствольной и реактивной артиллерии в районах Дуванка, Константиновка, Уды, Диментиевка, Борщева, Большие Проходы, Черкасские Тишки, Русские Тишки, Байрак, Старый Салтов и Победа.
На Славянском направлении по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Краснополье, Грушуваха, Карнауховка, Новая Дмитровка, Вернополье.
На Краматорском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Пришиб, Татьяновка, Сидорово, Северск, Спорное, Верхнекаменное, Веселое и Григоровка.
На Бахмутском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка и Белогоровка.
На Авдеевском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Веселое, Опросное, Водяное и Первомайское.
На Новопавловском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии у Угледара, Пречистовки, Егоровки, Великой Новоселки и Новомайорского.
В Запорожском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка, Новополь и Времовка.
На Южнобугском направлении обстрелов подверглись населенные пункты Степовая Долина, Александровка, Веселый Кут, Таврическое, Любомировка, Благодатное, Первомайское, Шевченково, Мирное, Новогригорьевка и Белогорка.
В штабе также сообщают, что вражеские войска продолжают нести потери. В результате огневого влияния по сосредоточениям личного состава и военной техники противника, которые находились на территории аграрного предприятия «Украина» села Солодководное Запорожской области, враг понес значительные потери, количество уточняется.
Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага. ВСУ успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Дибровно, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка.
В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более 30 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника.
Украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили два самолета Су-25, два вертолета (Ка-52 и Ми-24), а также пять БпЛА.
Ракетные войска и артиллерия украинских наземных группировок войск продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения, поражения живой силы и боевой техники противника.
В результате огневого воздействия за текущие сутки поражен командный пункт, состав горюче-смазочных материалов, скопление живой силы, вооружения и военной техники противника в районах сосредоточения.
Ранее сообщалось, что украинские артиллеристы уничтожили два состава боеприпасов россиян Николаевской области и более 20 единиц техники на юге.
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Украинские военные успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Дибровно, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 сентября.
За прошедшие сутки враг нанес более 10 ракетных и 22 авиационных удара по объектам на территории Украины.
В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Циркуны, Большие Проходы, Славянск, Северск, Краматорск, Ивано-Дарьевка, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Богоявленка, Константиновка, Времевка, Большая Новоселка, Пречистовка, Дорожня Трудовое, Красное, Высокополье, Терновые Поды, Лозовое, Ольговское, Белогорка, Костромка, Красный Яр, Сухой Пруд, Безымянное, Андреевка и Белая Криница.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины по воздушному пространству и территории республики Беларусь.
В других направлениях противник продолжал огненное поражение по военным и гражданским объектам.
На Северском направлении из минометов и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бачевск, Уланово и Запсилье Сумской области;
на Харьковском направлении из ствольной и реактивной артиллерии в районах Дуванка, Константиновка, Уды, Диментиевка, Борщева, Большие Проходы, Черкасские Тишки, Русские Тишки, Байрак, Старый Салтов и Победа.
На Славянском направлении по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Краснополье, Грушуваха, Карнауховка, Новая Дмитровка, Вернополье.
На Краматорском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Пришиб, Татьяновка, Сидорово, Северск, Спорное, Верхнекаменное, Веселое и Григоровка.
На Бахмутском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка и Белогоровка.
На Авдеевском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Веселое, Опросное, Водяное и Первомайское.
На Новопавловском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии у Угледара, Пречистовки, Егоровки, Великой Новоселки и Новомайорского.
В Запорожском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка, Новополь и Времовка.
На Южнобугском направлении обстрелов подверглись населенные пункты Степовая Долина, Александровка, Веселый Кут, Таврическое, Любомировка, Благодатное, Первомайское, Шевченково, Мирное, Новогригорьевка и Белогорка.
В штабе также сообщают, что вражеские войска продолжают нести потери. В результате огневого влияния по сосредоточениям личного состава и военной техники противника, которые находились на территории аграрного предприятия «Украина» села Солодководное Запорожской области, враг понес значительные потери, количество уточняется.
Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага. ВСУ успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Дибровно, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка.
В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более 30 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника.
Украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили два самолета Су-25, два вертолета (Ка-52 и Ми-24), а также пять БпЛА.
Ракетные войска и артиллерия украинских наземных группировок войск продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения, поражения живой силы и боевой техники противника.
В результате огневого воздействия за текущие сутки поражен командный пункт, состав горюче-смазочных материалов, скопление живой силы, вооружения и военной техники противника в районах сосредоточения.
Ранее сообщалось, что украинские артиллеристы уничтожили два состава боеприпасов россиян Николаевской области и более 20 единиц техники на юге.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга