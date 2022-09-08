|Швидкість вітру:
|5.3 м/с
|Схід сонця:
|06:20
|Захід сонця:
|19:19
|Температура завтра:
|+23 C°
|Швидкість вітру:
|2 м/с
|Схід сонця:
|06:22
|Захід сонця
|19:29
|Температура завтра:
|+19 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39.7 грн
|40.7 грн
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 640 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения России в Украину уничтожено около 51 тысячи 250 оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Донецком направлении. Общие боевые потери противника с 24 февраля по 8 сентября ориентировочно составили:
Напомним, что вчера авиация ВСУ нанесла 13 ударов по логистическим и управленческим объектам российских войск на юге, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 640 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения России в Украину уничтожено около 51 тысячи 250 оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Донецком направлении. Общие боевые потери противника с 24 февраля по 8 сентября ориентировочно составили:
Напомним, что вчера авиация ВСУ нанесла 13 ударов по логистическим и управленческим объектам российских войск на юге, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга