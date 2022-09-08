За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 640 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения России в Украину уничтожено около 51 тысячи 250 оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Донецком направлении. Общие боевые потери противника с 24 февраля по 8 сентября ориентировочно составили:

личного состава – около 51250 (+640) человек ликвидировано;

танков – 2112 (+15) ед;

боевых бронированных машин – 4557 (+37) ед;

артиллерийских систем – 1126 (+32) ед;

РСЗО – 305 (+5) ед;

средства ПВО – 159 (+3) ед;

самолетов – 239 (+2) ед;

вертолетов – 210 (+2) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 884 (+4);

крылатые ракеты – 214 (+0);

корабли/катера – 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 3344 (+24) ед;

специальная техника – 110 (+1).

Напомним, что вчера авиация ВСУ нанесла 13 ударов по логистическим и управленческим объектам российских войск на юге, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач.