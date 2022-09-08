Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор выразил недовольство работой аппарата горсовета, который ненадлежащим образом подготовил материалы на рассмотрение сессии.

Об этом он отметил на заседании в четверг 8 сентября, сообщают «НикВести».

При рассмотрении вопроса об утверждении списка присяжных суда он отметил, что совершенно непонятно за кого именно депутаты должны голосовать. По его словам, необходимо было подготовить материалы, где была бы указана минимальная информация о каждом кандидате.

— У меня вопрос к аппарату совета, к рабочим, которым платим зарплату, а как они готовят вопросы. Они должны при подготовке вопроса сделать эти таблицы с описанием... Наши наемные работники должны выполнять свою работу во время войны в тылу, — отметил он.

Напомним, что депутаты Николаевского городского совета исключили из повестки дня сессии вопрос о реорганизации спортивных школ, согласно которому из четырех учреждений должны были создать два.