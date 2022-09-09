Эффективным украинским контрнаступлением Украина доказала, что способна деоккупировать свои территории, замораживания конфликта не будет.

Об этом заявил в Twitter советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

— Что говорит миру эффективное украинское контрнаступление? 1. Украина доказала, что способна деоккупировать свои территории. Замораживания конфликта не будет. 2. Украина доказала, что может креативно и эффективно использовать современное западное оружие. 3. Российским войскам пора убираться. Будет больно, – написал Михаил Подоляк.

Генштаб ВСУ проинформировал, что силы обороны ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении – благодаря умелым и слаженным действиям ВСУ, при поддержке местного населения, продвинулись почти на 50 км за 3 дня.