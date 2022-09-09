Украинская армия была и остается одной из тех, где служит больше всего женщин.

Об этом написал Президент Владимир Зеленский в своем телеграмм-канале.

«Когда речь идет о защите свободы, неважно, мужчина ты или женщина. И наши граждане и наша борьба это доказали. Украинские женщины наравне с мужчинами отстаивают родную землю и выполняют самые сложные задачи. Наша армия была и остается одной из тех, где служит больше всего женщин», — написал он.

Президент обнародовал видео Fight for Freedom от United24 Media, в котором рассказывается об украинских защитницах, их профессионализме и решении пойти воевать.