Украинская армия была и остается одной из тех, где служит больше всего женщин.
Об этом написал Президент Владимир Зеленский в своем телеграмм-канале.
«Когда речь идет о защите свободы, неважно, мужчина ты или женщина. И наши граждане и наша борьба это доказали. Украинские женщины наравне с мужчинами отстаивают родную землю и выполняют самые сложные задачи. Наша армия была и остается одной из тех, где служит больше всего женщин», — написал он.
Президент обнародовал видео Fight for Freedom от United24 Media, в котором рассказывается об украинских защитницах, их профессионализме и решении пойти воевать.
Как сообщалось, заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что Главное управление персонала Генштаба ВСУ проработало предложения по добровольному военному учету женщин, но решение должно принимать парламент.
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
Украинская армия была и остается одной из тех, где служит больше всего женщин.
Об этом написал Президент Владимир Зеленский в своем телеграмм-канале.
«Когда речь идет о защите свободы, неважно, мужчина ты или женщина. И наши граждане и наша борьба это доказали. Украинские женщины наравне с мужчинами отстаивают родную землю и выполняют самые сложные задачи. Наша армия была и остается одной из тех, где служит больше всего женщин», — написал он.
Президент обнародовал видео Fight for Freedom от United24 Media, в котором рассказывается об украинских защитницах, их профессионализме и решении пойти воевать.
Как сообщалось, заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что Главное управление персонала Генштаба ВСУ проработало предложения по добровольному военному учету женщин, но решение должно принимать парламент.