В понедельник, 12 сентября, специалисты возобновили работу второй резервной линии электропередач в Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

По данным агентства, ремонт ЛЭП позволит держать одну из линий электропередач в резерве, в то время как другая будет снабжать станцию внешней электроэнергией. Это необходимо для охлаждения реактора и других важнейших функций безопасности.

При этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что, несмотря на восстановление второй резервной линии электропередач, ситуация вокруг ядерной безопасности ЗАЭС остается нестабильной.

Он напомнил, что все четыре основных внешних линий электропередач остаются отключенными и станция не обеспечивает электроэнергией домашние хозяйства, заводы и другие объекты.

— Срочно необходима зона ядерной безопасности и защиты, и я начал консультации с соответствующими сторонами, — подчеркнул Рафаэль Гросси.

Напомним, жителей населенных пунктов, расположенных вблизи захваченной Запорожской АЭС, призывают уехать. Россияне игнорируют любые гуманитарные коридоры, поэтому граждан просят самостоятельно найти способ покинуть эти территории.

Также стало известно, что там россиянами проводится подготовка к эвакуации в Мелитополь сотрудников «Росатома».